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Dépor

Oficial | Eric Puerto se va cedido al Penafiel

El guardameta saldrá en busca de minutos por segunda vez desde que llegó al club

Yago Freire
01/09/2026 23:05
Eric Puerto levanta el trofeo de Campeones de Primera Federación
RC Deportivo
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El Deportivo continúa sumido en la recta final del mercado de fichajes y, tras José Ángel, el club hace oficial la salida de Eric Puerto al Penafiel en calidad de cedido, con el objetivo de que sume minutos. El guardameta de 23 años era el cuarto portero en la plantilla tras la renovación de Germán Parreño, la continuidad de Álvaro Ferllo y el fichaje de Leo Román, por lo que el club ha optado por encontrarle un nuevo destino.

Eric no pudo debutar esta última temporada en Segunda División con el conjunto de Antonio Hidalgo, pero sí tuvo participación en Copa del Rey jugando tres de los cuatro encuentros que disputó el equipo en la competición. El meta defendió el arco blanquiazul contra Sámano, Sabadell y Mallorca aunque el técnico decidió apostar por Germán en los octavos de final ante el Atlético de Madrid.

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Será la segunda vez que se irá cedido a otro club desde que firmó con el Deportivo. Llegó en invierno de 2024 y en esa temporada en la que el equipo asciende a LaLiga Hypermotion jugó un partido en Liga y dos en la final de Campeones contra el Castellón que el Dépor consigue ganar con un global de 6-3. Tras ese curso, el jugador decide probar suerte en el Marbella de Primera Federación.

Con el cuadro andaluz, no fue titular indiscutible y jugó menos de la mitad de encuentros en competición liguera (un total de quince), pero consiguió el objetivo de la permanencia en las últimas jornadas, salvándose por tres puntos. Tras esta etapa, volvió al Dépor y consiguió su segundo ascenso con el club.

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