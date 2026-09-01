Marc Casadó pone la guinda al centro del campo del Deportivo

Casadó saluda a la afición del Barça tras un partido en el Camp Nou EFE

Una acción desafortunada durante el Teresa Herrera trastocó ligeramente los planes de Fernando Soriano en el tramo final de mercado. O al menos así lo reconoció el director deportivo blanquiazul, que unos días después reconoció que la lesión de tobillo de Noé Carrillo le hacía replantearse los movimientos para un centro del campo que daba por cerrado. En el sprint final, el maño no solo se ha movido rápido, sino que lo ha hecho con otro fichaje de campanillas como Marc Casadó.

El Deportivo y el Barcelona han llegado a un acuerdo rápido en el último día del mercado para que el centrocampista catalán busque en Riazor los minutos que no iba a poder tener en el Camp Nou a las órdenes de Hansi Flick. Sabía desde hace tiempo Casadó que no habría sitio para él en el proyecto culé, pero ha dilatado durante todo el verano la decisión hasta que apareciese lo que considera la mejor opción.

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El mediocentro, que cumplirá 23 años en septiembre pero ya puede presumir de haber sido internacional absoluto, viene de ser una pieza importante en el Barcelona de las últimas temporadas, en las que ha sumado cerca de 50 partidos en Primera División y se ha quedado a las puertas de la veintena en Champions.

Con contrato hasta 2028, Casadó busca ahora asentarse en la máxima categoría con la camiseta blanquiazul para seguir creciendo y hacer carrera en la élite, sea en la que considera su casa o en otro lugar.

Testigo del ascenso del Dépor en Riazor

Como sucede con José María Giménez, Marc Casadó también tiene su propia historia con Riazor. Más reciente y con un regusto más amargo que el del uruguayo, pero que le permitió ser testigo directo de uno de los pasos del Deportivo hacia el escenario de Primera que ahora disfrutará él mismo como blanquiazul.

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Porque Casadó era el capitán de aquel Barça Atlètic que peleó en Primera RFEF hasta el final con el Dépor por el ascenso a Segunda. El centrocampista fue titular en ese partido decisivo y jugó los 90 minutos antes de ver, tras el pitido final, cómo la plantilla deportivista celebraba el regreso al fútbol profesional.