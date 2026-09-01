El póquer de intocables de Antonio Hidalgo 

Quagliata, durante el partido ante el Valencia Quintana

Tres jornadas han sido suficientes para que Antonio Hidalgo empiece a dibujar sus primeras certezas en el regreso del Deportivo a Primera División. El técnico blanquiazul ha apostado por una base reconocible en este inicio de campeonato y, después de los primeros encuentros ante Elche, Málaga y Valencia, solo cuatro futbolistas pueden presumir de haber disputado todos los minutos: Leo Román, Lucas Noubi, Amatucci y Quagliata.

El pleno de minutos refleja, además, la importancia que están teniendo varios de los fichajes realizados por el conjunto coruñés durante el mercado de verano. Dos de esos cuatro jugadores llegaron a Abegondo este verano y se han convertido, desde el primer momento, en piezas fundamentales dentro del once del técnico catalán. El cuarto, Lucas Noubi, ha sido el único fijo en el centro de la defensa pese a un inicio de temporada complicado para el belga.

El primero de este grupo es Leo Román, que aterrizó en A Coruña después de que el Deportivo realizase una importante inversión para hacerse con sus servicios. El guardameta fue el elegido para defender la portería blanquiazul en el regreso a la máxima categoría y desde el primer instante ha respondido a esa confianza, convirtiéndose en una de las piezas indiscutibles del nuevo Deportivo.

Noubi, el fijo de la defensa

La situación de Noubi resulta especialmente llamativa. El club coruñés incorporó este verano únicamente a un central, Bright Ede, que llegó para reforzar una posición que necesitaba efectivos ante el salto de categoría, pero hasta el momento el belga es el único fijo de la retaguardia coruñesa. A poco más de 24 horas para que se cierre el mercado, todavía queda conocer si finalmente el club coruñés incorporará a alguien más para esta posición.

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De momento, y hasta que lleguen posibles nuevos inquilinos a la ciudad, ese papel le corresponde a Noubi, que ha completado todos los minutos en los tres primeros encuentros y solamente ha variado su compañero en función del plan de partido realizado por Hidalgo. Ante el Elche formó pareja con Ede, en La Rosaleda fue Loureiro quien ocupó el perfil izquierdo de la zaga y ante el Valencia volvió a compartir defensa con el polaco. Su comienzo de liga de Noubi no fue sencillo. Dos errores graves, uno ante el Elche y otro frente al Málaga, terminaron provocando goles de los rivales y pusieron el foco sobre el central. Sin embargo, el pasado domingo ante el conjunto che dio un paso adelante y firmó una actuación mucho más sólida.

Energía italiana

Otro de los nombres propios en este inicio liguero es el de Amatucci. El italiano, otra de las incorporaciones de este mercado estival, se ha ganado un puesto fijo en el centro del campo gracias a su rendimiento en estas primeras jornadas. Siempre estuvo acompañado de Mario Soriano, pero el madrileño sí ha sido sustituido en los tres encuentros.

El cuarto integrante de este póquer es Quagliata, fijo hasta el momento en el lateral izquierdo. El Deportivo incorporó a Angeliño para reforzar esa posición, pero el de Coristanco todavía no ha debutado en Liga, aunque sí disfrutó de minutos durante la pretemporada y continúa su puesta a punto después de vivir un complicado año el curso pasado por una bronquitis asmática que le mantuvo seis meses lejos de los terrenos de juego.

Antes de comenzar el choque ante el Valencia, esta lista de futbolistas tenía un integrante más. Ximo Navarro también formaba parte de ese selecto grupo, pero en el minuto 83 salió del campo para dejar su sitio a Loureiro, ya con el 3-1 en el marcador. Además, son siete los jugadores que han partido como titulares en las tres primeras jornadas. Además de Leo Román, Noubi, Ximo, Quagliata y Amatucci, Mario Soriano y Aubameyang partieron de inicio en todos los encuentros disputados hasta el momento. Un dato que refleja hasta qué punto Hidalgo ha apostado por un bloque reconocible en este inicio de temporada.

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En la otra cara de la moneda se encuentran los que todavía no han debutado, entre los que se figuran Dani Barcia, Charlie Patiño (ya en el Bochum), José Ángel y Eric Puerto, y los que sí cuentan para formar parte de la plantilla blanquiazul, pero todavía no han tenido minutos. Estos son, además de los porteros Germán Parreño y Álvaro Ferllo, Arnau Comas, Angeliño y Adama Traoré.

Con el calendario avanzando, la exigencia de Primera aumentando y la visita al Villarreal a la vuelta de la esquina, queda por ver cuánto durará esta fotografía. Las rotaciones, las lesiones, el rendimiento y la aparición de los nuevos fichajes irán poniendo a prueba las certezas del técnico, pero hasta el momento son cuatro los futbolistas que parecen haberse ganado un lugar privilegiado en los planes de Antonio Hidalgo.