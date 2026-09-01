El Fabril estrena su localía en Primera RFEF en Abegondo

Jugadores del Mérida y el Fabril en una acción a balón parado AD MÉRIDA

El Fabril estrenará este domingo su condición de local en Primera RFEF. El filial blanquiazul recibirá al Cacereño a las 12.00 horas en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo, escenario que será su primera vivienda durante una temporada histórica para el segundo equipo del Deportivo, que volverá a competir en la categoría de bronce del fútbol español siete años después de la última vez.

Aunque el Dépor Training Center acogerá la gran mayoría de las jornadas que el filial dispute de local, el club también inscribió a Riazor como "campo alternativo". No obstante, la utilización del feudo coruñés dependerá de las coincidencias que pueda haber con los compromisos de los primeros equipos masculino y femenino.

"Vamos a tener partidos en Riazor, aunque va a depender mucho de las coincidencias que tengamos con el Dépor Femenino y el primer equipo. Los calendarios están poco hechos para que se coincida lo menos posible. Habrá situaciones en las que podamos jugar y otras que no. Una serie de partidos intentaremos, sobre todo contra los equipos gallegos", explicó Manuel Pablo.

Este fin de semana no habría impedimento por ese motivo. El Deportivo visita al Villarreal y las dirigidas por Alberto Rodríguez viajan hasta Tenerife, por lo que Riazor no tendrá actividad hasta el día 11 de septiembre, cuando se dispute la tercera jornada de Liga F. El Fabril, sin embargo, comenzará el curso en Abegondo.

Para este encuentro, los aficionados que pagaron el suplemento correspondiente en el abono de la temporada deberán retirar previamente su invitación obligatoria para acceder al recinto a través de la página web. Para los que deseen acudir y no pagasen dicho añadido, el precio es de quince euros.

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El conjunto de Manuel Pablo llega a la segunda jornada después de caer por 1-0 ante el Mérida en su estreno liguero. Un gol sobre el tiempo de prolongación privó al Fabril de sumar su primer punto en un encuentro en el que fue superior a su rival durante gran parte del mismo. Ahora, el filial busca dar continuidad a las buenas sensaciones sumando la primera victoria del año ante el Cacereño.