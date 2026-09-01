El exdeportivista Mujaid Sadick vuelve a LaLiga y regresará a Riazor

Mujaid celebra sus cien partidos en el Genk

El cierre de mercado de fichajes deja siempre movimientos curiosos y este no iba a ser una excepción. Mientras el Deportivo trata de centrarse en la actividad frenética que tiene que afrontar para ordenar su casa, un exdeportivista regresa a LaLiga. El canterano Mujaid Sadick deja Bélgica después de cinco años y firma como cedido por el Rayo Vallecano.

El riojano refuerza la defensa rayista en lo que espera sea su consolidación en Primera División. En los últimos años ha jugado en la máxima categoría belga e incluso ha participado en las tres competiciones continentales: previa de la Champions League, Europa League y Conference.

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Mujaid debutó en el primer equipo del Deportivo con 17 años en el primer escalón del fútbol nacional, el año del descenso a Segunda. Aunque no llegó a asentarse en la primera plantilla hasta dos cursos después, donde disputó 29 partidos en la categoría de plata y volvió a ser importante en Segunda B. Sus buenas actuaciones le sirvieron para despertar la atención del Genk y al Deportivo para ingresar cerca de dos millones de euros.

Riazor se hará esperar

De esta forma, Mujaid regresará esta temporada a la que fue su casa... aunque para ello tendrá que esperar. El calendario ha dejado la visita del Rayo Vallecano a Riazor para el final de la primera vuelta, por lo que no será hasta el 10 de enero cuando el central pueda comprobar qué recibimiento le hace la parroquia deportivista.