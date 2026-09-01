El Deportivo ultima con el Atlético de Madrid la cesión de José María Giménez

José María Giménez en un partido con el Atlético de MadridAFP7 16/12/2023 ONLY FOR USE IN SPAIN AFP7 vÃ­a Europa Press

El Deportivo termina el mercado de fichajes como lo empezó: atrayendo todos los focos de un fútbol español que todavía no acaba de creerse cómo el club blanquiazul ha construido un proyecto de tal calibre nada más regresar tras ocho años vagando por las catacumbas del balompié nacional. Después de Aubameyang, Angeliño o Adama Traoré, el último truco de Fernando Soriano se ha hecho esperar, pero ha dejado al público tan impresionado como los primeros: el central que completa la retaguardia deportivista es José María Giménez, que aterriza en Riazor después de un acuerdo entre la entidad herculina y el Atlético de Madrid para la cesión del charrúa.

Buscaba el director de fútbol deportivista una figura con jerarquía para tutelar todo el potencial que tiene en la línea defensiva y lo ha encontrado en un futbolista que acredita prácticamente 400 partidos en la máxima élite. Giménez lleva siendo una pieza clave para Simeone desde incluso antes de haber cumplido los 20 años. 13 temporadas comandando la zaga colchonera, que no serán 14 después de que los problemas físicos de los últimos años hayan provocado que el técnico argentino pasara página. El fútbol rara vez tiene memoria. Desde luego, no tiene paciencia.

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Las lesiones musculares han sido compañeras de viaje reciente para el nuevo jugador del Dépor, que viene de vivir su peor temporada después de un Mundial de Clubes de 2025 que lastró por completo el resto del curso. Nunca terminó de recuperarse del todo de su última dolencia y dejó su hoja de servicio de la 2025-26 en 25 partidos, solo 16 como titular, para superar por poco los 1.500 minutos. Esta situación no lo apartó de la otra Copa del Mundo y Bielsa se lo llevó con Uruguay, pero no llegó a jugar ni un solo minuto antes de su selección quedase eliminada a las primeras de cambio.

Tenía por delante todavía dos años de contrato, pero desde el principio del verano estaba claro que no había sitio para él en la plantilla rojiblanca. Esta sensación se reforzó con la consolidación de Marc Pubill y la llegada del Cuti Romero, que junto a Hancko están varios cuerpos por delante del uruguayo. Finalmente, y después de descartar diferentes ofertas en los últimos meses, Giménez ha encontrado un destino satisfactorio para, todavía con 31 años, poner su oficio y experiencia al servicio de Antonio Hidalgo.

Lágrima y sonrisas en Riazor

José María Giménez llevará a partir de ahora la camiseta blanquiazul y jugará de local en un Riazor que conoce perfectamente bien de sus visitas con el Atlético. De hecho, el charrúa puede presumir de no haber perdido nunca en A Coruña, pero también ‘taparse’ después de una de sus primeras apariciones como colchonero en suelo coruñés, cuando Lucas Pérez lo dejó con el molde y por los suelos para marcar el tanto del empate a un gol que firmaron ambos equipos en 2015.

Fue esa la única mancha en el historial de Giménez contra el Deportivo, al que se enfrentó en ocho ocasiones con un balance de seis victorias y dos empates. Nunca ha perdido el central frente a su nuevo equipo, ni en Liga ni tampoco en una Copa del Rey que dejó su última visita a territorio coruñés hasta hoy: el pasado mes de enero, cuando el Atlético avanzó de ronda en octavos al imponerse en Riazor con un golazo de falta de Griezmann.