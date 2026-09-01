El Deportivo afronta una semana con tres sesiones de entrenamiento para preparar el duelo ante el Villarreal

Adama Traoré, durante su primer entrenamiento con el Deportivo el pasado jueves en Abegondo Javier Alborés

Después de la victoria del pasado domingo ante el Valencia en Riazor, el Deportivo ya tiene puesto el foco en su próximo compromiso liguero. El equipo coruñés inició la semana con una sesión de recuperación en Abegondo, antes de disfrutar este martes de una jornada de descanso. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo regresará al trabajo el miércoles para comenzar a preparar el encuentro ante el Villarreal, correspondiente a la cuarta jornada de Primera División, este sábado a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica.

La plantilla tiene programados tres entrenamientos antes de poner rumbo a Castellón. Una semana más corta de lo habitual que obligará al cuerpo técnico a gestionar las cargas de trabajo y dosificar los esfuerzos para que el cuadro herculino llegue en las mejores condiciones posibles a un partido exigente ante uno de los candidatos a pelear por los puestos altos de la clasificación. La victoria ante el conjunto che supuso un importante impulso para el equipo blanquiazul, que ahora buscará mantener la línea ascendente en un escenario de máxima exigencia y seguir sumando lejos de Riazor.

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Una de las principales incógnitas de la semana estará relacionada con Adama Traoré. La última pieza en llegar todavía no ha podido estrenarse con la camiseta del Deportivo y el pasado domingo presenció el encuentro desde el palco del feudo herculino. El extremo continúa trabajando para alcanzar su mejor estado físico y tiene opciones de entrar en la lista para este fin de semana.

También habrá que seguir de cerca la evolución de Angeliño, que ha estado en las convocatorias del Deportivo en las tres primeras jornadas, pero todavía no ha disfrutado de minutos en Liga. El lateral sí tuvo participación durante la pretemporada, completando el encuentro frente al Genoa y disputando la primera mitad del Teresa Herrera ante el Real Madrid, pero todavía sigue trabajando para recuperar su mejor nivel. Su situación requiere especial atención después de que el pasado curso fuera especialmente complicado para él. El futbolista apenas pudo jugar siete encuentros con la Roma debido a una bronquitis asmática que le mantuvo seis meses alejado de los terrenos de juego. Quien no podrá estar ante el Villarreal es Altimira, ya que el catalán fue expulsado ante el Valencia por doble tarjeta amarilla tras protestar una de las decisiones del colegiado y, después de ver la primera cartulina, dirigirse hacia él "aplaudiendo en señal de mofa", según recoge el acta del partido.

Una vez concluido el encuentro, la expedición blanquiazul emprenderá el regreso a A Coruña el domingo a las 11.00 horas.