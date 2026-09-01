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Dépor

El Dépor busca la fórmula para apuntalar la defensa con José María Giménez 

El Atlético no cuenta con el central uruguayo y busca liberar parte de su importante salario

Sergio Baltar
01/09/2026 12:33
José María Giménez en un entrenamiento con el Atlético
José María Giménez en un entrenamiento con el Atlético
EFE
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Plantilla cerrada, pero no mucho. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, las palabras del pasado domingo de Fernando Soriano en DAZN antes del Deportivo-Valencia suenan cada vez más a estrategia que a realidad. El club blanquiazul continúa apurando las últimas horas de la ventana estival para reforzar la defensa, uno de los objetivos que el propio director de fútbol señalaba hace ya semanas. Y en la línea de las aspiraciones de este verano, el último nombre sobre la mesa es de los que pesan: el uruguayo José María Giménez.

El central del Atlético de Madrid ha perdido protagonismo con la consolidación de Marc Pubill y la llegada del Cuti Romero, lo que, unido a la falta de continuidad por las lesiones, ha terminado por abrirle la puerta de salida. Pero encontrar destino no es fácil cuando, a pesar del buen nivel que ha dado cuando ha podido estar sobre el césped, tu salario es demasiado alto para equipos que se mueven en escalones inferiores.

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De ahí que el Dépor esté explorando la fórmula para hacerse con los servicios del charrúa, sabiendo que se trata de una operación compleja y que exigiría que el Atlético asumiera parte de la ficha en una cesión. Así lo ha adelantado Matteo Moretto, que en los últimos días también explicó los contactos con el portugués Diogo Leite.

Portazo en San Sebastián

Lo que muestran estos movimientos es que el Dépor está buscando activamente un central en el mercado después de sufrir varios portazos recientes como el de Juan Jesús o el defensor de la Real Sociedad Jon Pacheco. Desde San Sebastián apuntan que el club coruñés preguntó por la posibilidad de hacerse con el zurdo, pero que ni el futbolista ni el propio equipo txuri-urdin contemplaron una salida en el tramo final de mercado.

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