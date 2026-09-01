El CTA da la razón al colegiado en la expulsión a Altimira: "Las decisiones del árbitro deben ser respetadas"

Altimira, durante el partido ante el Valencia Quintana

Quedaban pocos segundos para que Miguel Ángel Ortiz señalara el final del encuentro entre el Deportivo y el Valencia, cuando Altimira fue expulsado en cuestión de segundos. Tras ingresar en el terreno de juego en el minuto 73, el catalán no terminó el partido tras ver dos tarjetas amarillas consecutivas que le obligaron a abandonar el campo y a dejar al conjunto coruñés con un jugador menos. Este martes, el Comité Técnico Arbitral, en el programa semanal Tiempo de Revisión de la RFEF, ha indicado que la actuación del colegiado es acertada. "Las decisiones del árbitro deben ser respetadas. Desaprobar con palabras o acciones supone amonestación. La expulsión es correcta", afirma el CTA.

Así recoge el acta arbitral la expulsión exprés de Altimira Más información

Todo comenzó cuando, en el tiempo añadido, Altimira realizó una falta sobre Danjuma. El árbitro señaló la infracción y, aunque en un primer momento no le amonestó, finalmente le sacó la cartulina amarilla por poner objeciones a una de sus decisiones, según recoge el acta. Pero la cosa no quedó ahí. Apenas unos segundos después, y ante la sorpresa de todos los presentes en Riazor, vio la segunda cartulina por dirigirse hacia el colegiado, "aplaudiendo en señal de mofa". De esta manera, Altimira no estará disponible este sábado ante el Villarreal y se perderá el regreso a la que un día fue su casa.