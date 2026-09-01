Aubameyang, el goleador que madruga

Aubameyang se levanta del césped durante el partido entre Deportivo y Valencia Quintana

Tres jornadas, tres goles, y ninguno después del minuto 21. Pierre-Emerick Aubameyang ha convertido el arranque de partido en su terreno particular y el Deportivo juega con una ventaja que en Primera no se regala a nadie, la de adelantarse pronto gracias al ariete gabonés.

El desglose es tan repetitivo como valioso. Ante el Elche (1-1), en Riazor, marcó en el minuto 17. Contra el Málaga (1-1), en La Rosaleda, en el 21. Y frente al Valencia (3-1), otra vez en el 21. Tres partidos, tres dianas antes de que el reloj se acerque siquiera a la media hora de juego.

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El primero llegó en el segundo acercamiento blanquiazul a la portería del Elche, tras un aviso de Bil Nsongo desde 35 metros. En el minuto 17, un pase largo y preciso de Amatucci encontró a Aubameyang, que controló con la derecha de forma espectacular y remató de volea con la izquierda, cruzado, para el 1-0. El Elche empataría después, con un cabezazo de Marc Aguado a centro de Gonzalo Villar, pero el Dépor ya había tenido la oportunidad de jugar por delante en el marcador media hora larga gracias a Auba.

En Málaga, el guion se repitió con matices. Hasta el minuto 21, el Dépor no había rematado ni una sola vez. El único disparo del partido había sido de Juan Cruz, para los locales. Entonces, llegó la jugada de Luismi Cruz. El gaditano se giró entre líneas, condujo y encontró un pase que solo tenía sentido con Aubameyang ya lanzado por delante. El gabonés leyó la intención del compañero, regateó al portero rival y definió a placer. Un gol sencillo solo en apariencia, que exige un delantero de su calibre para materializarse. El Málaga acabaría empatando de penalti, tras un error de Lucas Noubi, pero el Dépor había vuelto a golpear primero.

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Contra el Valencia, la secuencia fue algo distinta, pero el resultado, el mismo. El Dépor ya mandaba gracias a un gol en propia puerta tras un córner cuando, de nuevo en el minuto 21, Aubameyang volvió a aparecer. Esta vez con una contra resuelta con velocidad, picardía, inteligencia y una vaselina perfecta para batir a Stole Dimitrievski y firmar el segundo.

Además, hay un matiz que conviene destacar. En los tres partidos, Aubameyang marcó en la primera ocasión clara que tuvo, o la primera que él mismo se encargó de generar. Contra el Valencia protagonizó, antes de su gol, un disparo bloqueado desde fuera del área que acabó en córner. Una ocasión a medias, si se quiere ser estricto, que solo matiza la norma. El refrán dice que a la tercera va la vencida. Con Aubameyang, de momento, la cosa va más rápido. A la primera va la vencida.

Para un recién ascendido, jugar con el marcador a favor tiene un valor difícilmente calculable. El Dépor no va a recibir regalos esta temporada en Primera. Y que su delantero de 37 años se encargue de darle la primera alegría antes de que el partido se asiente es, sencillamente, un lujo.