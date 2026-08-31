Siete segundos y cuatro toques de pura élite en otra jugada de fantasía de Aubameyang

Aubameyang pica el balón ante Dimitrievski, portero del Valencia, para hacer el 2-0 en Riazor Quintana

Desde que Mario Soriano suelta el balón hasta que este cruza la línea de gol tras la vaselina de Pierre-Emerick Aubameyang pasan siete segundos. Siete segundos de fantasía en los que el gabonés firma cuatro microacciones que separan a los buenos delanteros de los delanteros de otra categoría. Cuatro decisiones tomadas a toda velocidad para anotar su tercer gol en sus tres primeros partidos con el Deportivo en Primera, una hazaña que antes de él solo habían firmado Elícegui, Rábade y Bebeto.

Más allá de estadísticas y récords, que va camino de tumbar unos cuantos, Aubameyang demostró en la jugada del 2-0 que la pequeña sombra de duda que rodeaba su fichaje, por los 37 años que carga a la espalda, ya es cosa del pasado. Basta con repasar esos siete segundos para comprobarlo.

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La primera microacción radica en el tempo y la dirección de la arrancada. En cuanto Soriano se hace con el balón, Auba acelera sin dejar de vigilar la distancia con Jesús Vázquez, dejando el espacio necesario para facilitar el pase al centrocampista. Detalle mínimo, pero en el que ya asoma su lectura del juego. La segunda es el toquecito para deshacerse de Jesús Vázquez. Hace cinco años habría seguido recto y no lo habría necesitado. Pero es igual. Tiene recursos de sobra. Le puso el anzuelo al defensa valencianista y picó. Un toque leve para quitárselo de encima y quedarse solo ante el portero. El tercer detalle de clase es el siguiente contacto. En vez de ir en línea recta a portería, acaricia el balón con la diestra y lo desplaza en diagonal hacia su izquierda, alejando otra vez a Jesús Vázquez y ganando esas décimas que necesita para resolver con calma. Con esa tranquilidad llega la cuarta decisión, la vaselina, con la zurda, la pierna que en teoría no es la buena, para superar con elegancia a Dimitrievski. Una obra de arte que bien podría titularse 'Élite absoluta'.

Aubameyang llegó a A Coruña con una sonrisa que no ha perdido desde entonces y que contagia allá por donde pasa. Con ella apareció en la zona mixta tras el partido, ya con un discurso de capitán aunque todavía sin el brazalete. Reconoció que ha arrancado la Liga como un tiro porque se preparó a conciencia antes de llegar: "Este verano he trabajado mucho para empezar directo, lo tenía en la cabeza". Y también se vació en el plano defensivo, terreno donde predica con el ejemplo: "Es un rol que tengo que demostrar, ya que soy veterano. Tengo que dar ejemplo, es parte de las cosas que tengo que hacer para ayudar al Dépor".

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El delantero vivió su primera victoria con el Deportivo en un Riazor que, al menos por el momento, dejó atrás el pulso entre parte de la afición y el club, y subrayó la importancia de la grada: "Necesitamos a toda la gente, que empujen; eso te da una energía extra. Lo hemos sentido en el campo. Era muy importante ganar después de dos partidos buenos en los que nos faltaban algunas cosas. Estoy contento por el equipo y por la afición".

Ese buen rollo también se lo devuelve a sus compañeros, sobre todo a los más jóvenes. "Es una victoria muy importante para los chavales, para la confianza, para el futuro", aseguró Auba, que formó arriba junto a un incansable Bil Nsongo: "Me veo muy bien con él. Está haciendo un inicio de temporada increíble, partidos en los que da mucho al equipo con su físico. El tercer gol viene de él, no es suyo pero para mí sí lo es. Es un chico muy tranquilo, muy bueno; estoy muy contento por él. Juntos nos entendemos bien". También tuvo elogios para Bright Ede, que dejó el borrón del partido, y un mensaje para Adama Traoré: "Le he dicho que lo estamos esperando. Este grupo, de momento, vive bien, ojalá siga así. Hoy Bright ha cometido un error, pero ha hecho una segunda parte increíble. Nadie se deja ir para abajo; estoy muy contento por los chavales".

Un registro al alcance de pocos

El impacto de Aubameyang se nota dentro y fuera del campo, y también en la estadística, donde ya comparte datos con muy pocos. Solo Elícegui, Rábade y Bebeto habían marcado tres goles en sus tres primeros partidos con el Deportivo en Primera. Elícegui lo hizo en la 1941-42, la primera temporada del club en la élite; Rábade, en la 1950-51, con un gol en cada una de las jornadas 25, 26 y 27; y Bebeto, en la 1992-93, la del regreso a Primera y el nacimiento del SuperDépor.

La lista se amplía si se cuentan los goles en las tres primeras jornadas de una Liga, sin exigir que el debut coincida con esos partidos. Ahí entran también Pahíño, que ya estaba en el club desde la 1953-54 y marcó en las tres primeras de la 1954-55; Roy Makaay, en la 2002-03; y Walter Pandini, el último que lo había logrado antes que Auba, y que además repitió la machada en la 2003-04 y en la 2004-05.

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Aubameyang confirmó además que el Valencia es una de sus víctimas favoritas. Se ha medido cinco veces al conjunto che y le ha marcado ocho goles, con una asistencia de propina. Solo en el primer duelo, con el Lille en la Europa League de 2009 (1-1), se quedó sin anotar. Desde entonces no ha parado: gol y asistencia en la ida de las semifinales de la Europa League de 2019 con el Arsenal (victoria por 3-1), hat-trick en la vuelta, en el 2-4 de Mestalla, y otro triplete con la camiseta del Barça en Liga, en la 2021-22, en un partido que acabó en goleada culé (1-4).

El octavo gol al Valencia, el de Riazor, llegó con una asistencia de Mario Soriano, que no escatimó elogios hacia su delantero: "Sabemos que es muy bueno. Su trayectoria no es casualidad. Entiende muy bien el juego, viene a recibir, la da de cara, corre a los espacios... Es un jugador de otra categoría y es muy bueno tenerlo en el equipo. Este año nos va a dar muchísimo". Así vio el centrocampista la jugada del gol: "Ha sido una falta que hemos recuperado rápido. Le he visto correr al espacio y, cuando ves a un jugador de la categoría de Auba así, hay que dársela. Ha finalizado muy bien, ha hecho casi todo el gol".

Siete segundos, cuatro toques y una vaselina que resumen por qué el Dépor duerme tranquilo con Aubameyang en el campo. Treinta y siete años que, lejos de pesar, parecen los de un tipo que se guardó lo mejor para el final de la fiesta. Riazor ya lo sabe, y lo disfruta.