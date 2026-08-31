Orden y Talento #42 | Así vimos el Deportivo 3-1 Valencia

Ocho años después, el Deportivo volvió a celebrar una victoria en Primera División (3-1) tras vencer al Valencia en un Riazor que se volvió a teñir de blanquiazul. Tras el acuerdo al que han llegado el pasado viernes el club coruñés, Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, regresó la animación al estadio herculino en el minuto 12 y el deportivismo vivió un momento mágico cuando apenas unos segundos después llegó el primer tanto de la tarde. El cuadro dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado (21.00 horas) al Villarreal en el estadio de la Cerámica.