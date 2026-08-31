Oficial | Charlie Patiño se marcha cedido al Bochum

Charlie Patiño, en el partido ante el Racing Germán Barreiros

La operación salida sigue avanzando en el Deportivo. El club coruñés ha hecho oficial la cesión de Charlie Patiño, que buscará continuidad lejos de Riazor después de dos temporadas sin lograr hacerse con la titularidad desde que aterrizó en A Coruña. Con poca participación con el conjunto blanquiazul en Segunda División, se ha optado por encontrarle un nuevo destino debido al regreso a la élite y competirá a préstamo en el Bochum de la Segunda División alemana.

De esta manera, Patiño se convierte en uno de los sacrificados debido al overbooking que existe en la medular tras la llegada de los nuevos fichajes. Durante la presentación de Teun Gijselhart, uno de los futbolistas que llegaron para reforzar esa posición, Fernando Soriano admitió que estaban meditando la baja de Patiño para que pueda ganar experiencia a préstamo en otro club. “Estamos valorando la opción de que pueda salir fuera para tener más continuidad y minutos. No descartamos la salida de Charlie para que consiga confianza. Suelo ser bastante sincero con los jugadores. Cuando veo una situación clara, se lo digo", reconoció el director deportivo.

Antes de confirmarse su salida, el centrocampista presenció el primer amistoso de la pretemporada desde las gradas de San Lázaro junto al recién llegado Aubameyang y a los lesionados Mella, Yeremay y Loureiro. Hoy, esa salida, en forma de cesión, ya es oficial. Bajo las órdenes de Idiakez, Gilsanz e Hidalgo, el futbolista con raíces coruñesas solamente disputó doce encuentros de titular de los 39 en los que participó y se marcha de Abegondo con un total de 1365 minutos repartidos en dos cursos entre Liga y Copa del Rey.

Aubameyang y Charlie Patiño en San Lázaro antes del Compostela-Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Patiño llegó al Deportivo en verano de 2024, cuando el conjunto blanquiazul regresaba al fútbol profesional cuatro años después del descenso a Segunda B. Firmó hasta 2028 procedente del Arsenal por algo más de un millón de euros y consiguió marcar gol en su debut con el primer equipo gunner en los cuartos de final de la EFL Cup contra el Sunderland. Justo antes de fichar por el conjunto herculino, jugó cedido en el Swansea de Segunda, donde anotó cuatro goles y repartió cuatro asistencias en 35 encuentros.

Así está la medular

Junto al inglés, actualmente hay siete jugadores más que pueden actuar en esa demarcación en la plantilla. El centro del campo lo ocupan actualmente Diego Villares, Mario Soriano, Riki, Jose Ángel, además de los refuerzos Teun Gijselhart y Lorenzo Amatucci, y el canterano Noé Carrillo, que se lesionó en el Trofeo Teresa Herrera ante el Real Madrid.

Fernando Soriano: "En principio, la plantilla está cerrada, pero quedan algo más de 48 horas de mercado" Más información

De esta forma, la salida de Patiño deja una ficha libre para la incorporación de algún posible fichaje de última hora, aunque Fernando Soriano, en la previa del encuentro contra el Valencia, confesó que la plantilla estaba cerrada, a menos que apareciese una buena oportunidad de mercado.