Los 'bajitos' hacen grande al Deportivo

Lorenzo Amatucci protege el balón ante Sadiq Quintana

No hace falta tener más posesión que el rival para dominar el partido desde el balón, igual que la pequeña estatura no tiene por qué ser siempre un condicionante negativo en el fútbol. El balompié es un deporte tan complejo que, de manera constante, es capaz de desmontar prejuicios. Ayer, esos dos preceptos cayeron de nuevo en Riazor, donde Antonio Hidalgo se entregó a sus mejores centrocampistas con el balón en los pies para mejorar la fluidez ofensiva del Deportivo, dominar al Valencia y conseguir una victoria en Primera 3.060 días después.

“Con balón hay que mejorar. La solidez la estamos teniendo, encajamos en los dos partidos y no es todo bueno, pero hay que mejorar en lo ofensivo”, explicaba en la previa del encuentro el técnico del Dépor, autocrítico con el juego ofensivo de un equipo del que ya había señalado, tras el duelo de Málaga, que le faltó “algo más de paciencia con el balón” en el “último tercio del campo”.

No terminaba de encontrar el control total en sus ataques el conjunto deportivista, que acumulaba un pobre balance de 14 remates totales sumando los generados ante el Elche y en La Rosaleda. Demasiada poca producción frente a dos teóricos iguales. Así que ante un rival que no iba a querer demasiado la pelota —o al menos la iba a desear menos que los dos primeros rivales del curso—, el cuerpo técnico redobló la apuesta. Mantuvo a Lorenzo Amatucci y a Mario Soriano en la sala de máquinas, pero también a Luismi Cruz por delante. Y rodeó al trío de un cuarto elemento: Riki Rodríguez.

Siete segundos y cuatro toques de pura élite en otra jugada de fantasía de Aubameyang Más información

Ante un rival con una línea medular compuesta por Javi Guerra, Pepelu y Ugrinic, un tridente de centrocampistas que promedian 1,85 centímetros (sin contar la talla de Sadiq, los centrales o Jesús Vázquez), el conjunto deportivista saltó al verde con cuatro chicos en la zona ancha de 1,69 metros como altura media, con el 1,63 de Soriano como suelo y el 1,75 de Riki Rodríguez como techo.

Eran molinos

Sin embargo, al contrario que Don Quijote, los bajitos del Deportivo transformaron a los gigantes en molinos de viento. “Hemos tenido el control del partido. Hemos estado muy bien tanto ofensiva como defensivamente”, resumió Mario en la entrevista flash del final del partido, cuando el equipo blanquiazul ya había certificado los tres puntos. Todo después de empezar a jugar con el resultado tras el 3-1 y decidir apostar de manera descarada por el contragolpe. Entregando la posesión, pero sin perder el gobierno del encuentro. Y es que el conjunto che acabó teniendo el balón el 55,5% del tiempo jugado, pero hasta que llegó el tercer tanto que puso el duelo en franca ventaja para el equipo de casa, era el cuarteto del centro de casa el que mandaba sobre el esférico.

Fue clave de nuevo el ‘Joker’, que a pesar de ser retirado de nuevo antes de que sonase el pitido final —jugó 73 minutos—, acabó el partido como el futbolista del Dépor con más pases (56 buenos de 57 intentados) y el que más dio también en último tercio. Dos de estos envíos, de hecho, acabaron en ocasiones de gol. Uno fue la asistencia a Aubameyang. Hubo un tercer pase también venenoso, que se convirtió en una filtrada definitiva para que Quagliata apurase línea de fondo y, desde dentro del área, conectase con el delantero gabonés, que remató fuera.

Antonio Hidalgo: “Nos salió todo lo que teníamos en la cabeza” Más información

El ‘21’ se movió a una altura superior a Lorenzo Amatucci, partiendo desde el interior derecho, pero con una libertad potenciada por la presencia de Riki. El asturiano, la gran sorpresa en el once de Hidalgo, tuvo sus primeros minutos oficiales de la temporada. Y en su debut en Primera División firmó un encuentro más bueno que bonito. Porque escorado en el interior izquierdo, ejerció de salida para Bright Ede (su conexión fue la más repetida, con 21 pases entre ellos) y dio continuidad al juego, aunque no terminó de estar del todo acertado en la tensión de algunos pases.

Luismi se asienta

Así, la gran contribución del ex del Albacete estuvo en todos los movimientos que ejecutó sin balón para que hubiese menos miradas sobre Soriano. No fue casualidad que con un tercer centrocampista se viese la mejor versión del dorsal ‘21’ y, por ende, Luismi Cruz pudiese lucir más conectado al juego y no solo enseñase los esplendorosos pero inconstantes chispazos que dejó en La Rosaleda.

El andaluz y el madrileño se buscaron con éxito en 16 ocasiones en esa sociedad en el sector derecho de la que se benefició Ximo Navarro, encargado de dar la profundidad en ese carril diestro.

Sin embargo, ninguno de esos vínculos hubiese existido de no ser por un Amatucci que volvió a estar omnipresente en la base. El italiano es ese pivote defensivo moderno que más que equilibrar desde lo estático, no para de dar soluciones desde su dinamismo. Un día más, fue cortafuegos en fase defensiva —no solo llegando a los duelos, sino también ganándolos— e iniciador de un flujo ofensivo que llegó hasta los 11 remates, solo tres menos que en el sumatorio de los dos primeros encuentros. 9 llegaron en la primera hora de juego, hasta que Nsongo se inventó una extraordinaria jugada por la izquierda para colocar una venenosa pelota paralela a la línea de gol que Auba no llegó a embocar porque antes lo hizo Diakhaby.

1x1 del Dépor ante el Valencia: El indomable Bil Nsongo Más información

Por aquel entonces, el Deportivo acumulaba ya casi 400 pases y un 56,1% de posesión, un aspecto clave para dominar al Valencia. 401 dio en todo el partido ante el Elche y 433 en Málaga. Menos los 452 que acabó intentando ante el Valencia, que solo se metió en el partido por un error de Ede.

Incluso ese fallo del polaco llegó en una acción de extraordinario riesgo, intentando sacar el balón jugado desde el área propia. Fue una imprudencia propia de la juventud, pero también de un plan que optimizó las virtudes de este Deportivo, al que sus bajitos hicieron grande ante los gigantes del Valencia Club de Fútbol. Sin renunciar al equilibrio, pero tampoco a un balón que es gasolina para los mejores del equipo.