Diogo Leite, otro objetivo complicado para la defensa: "De momento está bloqueada"

Diogo Leite Union Berlín

El Deportivo apura las últimas horas del mercado de fichajes con la plantilla todavía abierta a posibles movimientos. Aunque Fernando Soriano aseguró este domingo antes del encuentro frente al Valencia que lo normal es que no haya demasiadas novedades, el director de fútbol blanquiazul reconoció que el club permanece atento por si aparece alguna oportunidad que pueda mejorar el equipo. Según desveló el periodista Matteo Moretto en La Pizarra de Quintana, la entidad herculina estuvo “a punto” de firmar al central portugués Diogo Leite, pero la operación se ha complicado durante los últimos días y en este momento se encuentra en un punto muerto.

“El Dépor estaba a punto de firmar a Diogo Leite, central de 27 años libre después de la experiencia que tuvo en Alemania con el Union Berlín, pero hubo problemas con el entorno del futbolista y a nivel económico las partes no han vuelto a tomar los contactos desde hace unos días. A día de hoy, el tema, si nada cambia, y si el chico no toma la decisión de volver a contactar con el Dépor de manera directa, es complicado que se retome. El Dépor sí está buscando un central para reforzarse, pero de momento el tema de Diogo Leite está bloqueado”, explicó, asegurando que la necesidad de incorporar un jugador en esa posición permanece vigente a menos de dos días para el cierre del mercado, algo que Soriano nunca ha ocultado durante este verano.

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Diogo Leite se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Union Berlin, club en el que desarrolló buena parte de su trayectoria reciente. Formado en las categorías inferiores del Porto, salió cedido al Braga durante la 2021-22 antes de poner rumbo a la Bundesliga. Durante sus tres primeras temporadas en el conjunto germano tuvo un papel importante, pero durante la última campaña fue perdiendo protagonismo, aunque aun así terminó el curso con 23 encuentros, todos ellos como titular y un total de 1.970 minutos. Entre sus principales características destaca su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su buena salida de balón, cualidades que encajan con el perfil de central zurdo que busca el Deportivo para completar su defensa.

Además, según desveló el periodista Rudy Galetti el pasado mes de mayo, el portugués estuvo relacionado con la Real Sociedad, mientras que también habría despertado el interés de clubes como el Everton, el Eintracht Frankfurt y el Beşiktaş.