Del "Mi papá" al "¡Vamos, hijo!": la química entre Aubameyang y Bil Nsongo va más allá del césped

Aubameyang celebra con Bil Nsongo el tercer tanto ante el ValenciaDomingo 30 de agosto JAVIER ALBORÉS

Una estrella de talla mundial y una joven promesa que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. En esa pareja de delanteros formada por Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo está cimentando el Deportivo su regreso a Primera División. Y los resultados de momento no pueden ser más prometedores.

El gabonés ha caído de pie en A Coruña. En parte por las ganas que tenía el deportivismo de volver a disfrutar de futbolistas de la máxima élite, en parte por el carácter afable del gabonés, que desde un primer momento ha dejado a un lado el papel de estrella para vestirse de líder y mentor de un grupo con tanto potencial como falta de horas de vuelo en la máxima categoría.

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Y como no podía ser de otro modo por el hecho de compartir posición, al primero que ha acogido bajo su ala es a Bil Nsongo. De forma merecida por su sprint final de la temporada pasada, en la que fue decisivo para el ascenso, pero no podía haber pedido mejor premio el camerunés que comenzar su carrera en Primera bajo la tutela de Auba. La conexión fue instantánea ya desde los primeros amistosos y esa química sobre el césped ha saltado también fuera del terreno de juego hasta hacerse inseparables.

Aubameyang y Bil se felicitan en Instagram tras su partido ante el Valencia

Mientras que Aubameyang ha firmado tres tantos en tres partidos, Bil Nsongo todavía busca su estreno goleador este curso. Frente al Valencia sí estuvo a punto de darle el primer pase al '7' blanquiazul, pero Diakhaby se adelantó para introducir el balón en su propia portería. Eso no impidió que Auba le concediera todo el mérito a su pupilo y que ambos festejaran juntos en una estampa que dejó otra muestra de la gran relación que ambos tienen dentro y fuera del césped: "Mi papá", "¡Vamos, hijo!".