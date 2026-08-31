Cinco apuntes del Dépor-Valencia: el balón es tu amigo

Mario Soriano da un pase en el Dépor-Valencia QUINTANA

Ganó el Deportivo su primer encuentro desde el regreso a la máxima categoría en una tarde que ni los mejores guionistas hubieran imaginado. Poco de lo que ocurrió el pasado domingo en Riazor fue casualidad. Puede que el único espacio para la cábala fuera que llegase ante el rival contra el que el conjunto coruñés había jugado su último encuentro en Primera División antes del descenso a lo más profundo del barro. Ya no era entonces el Valencia de principios de siglo. Aquel que junto al propio Dépor tuteaba a los grandes de España y Europa. Y ahora es todavía mucho menos. El conjunto che visitó A Coruña en crisis y se marchó con los seguidores desplazados a la localidad herculina insultando a jugadores y entrenador tras el pitido final.

Pero la pobre imagen del conjunto de Mestalla y la sensación de que será uno de los rivales directos con los que Hidalgo y los suyos tendrán que pelear la permanencia no debe restar mérito al conjunto blanquiazul. O al menos no debe hacer obviar la evolución con respecto a las dos primeras jornadas. Porque ni Elche ni Málaga fueron tampoco rivales de campanillas y el Dépor no había dado la sensación hasta el momento de poder llevar el peso del encuentro en ningún momento. Después de tres encuentros en los que, con sus altibajos, el cuadro deportivista ha mostrado ser capaz de competir con sus iguales, tocará ahora ver cómo se siente subiendo el siguiente peldaño ante Villarreal y Getafe, dos rivales con pedigrí de competición europea. Estos son los cinco apuntes que deja el Dépor-Valencia:

1- Golpes rápidos

En un fútbol como el de 2026, en el que todo está estudiado al milímetro y los entrenadores tratan de imponer con rotundidad el plan de partido en el que trabajan durante toda la semana, marcar primero suele conceder un alto porcentaje de éxito. El Deportivo está siendo capaz de hacer saltar por los aires el pensamiento inicial de los técnicos rivales, adelantándose en todos sus encuentros hasta el momento y haciéndolo además muy pronto.

Acertar a la primera puede tener parte de coyuntural. Aunque toda coyuntura tenderá a caer a tu favor cuando Aubameyang juega para ti. El delantero gabonés ha marcado tres goles en tres partidos. Los dos primeros en el minuto 21, ante el Valencia en el 17. No está necesitando ni media para ver puerta y deja la sensación de que, a poco que le aguante la gasolina, el Deportivo tendrá un atajo al gol durante toda la temporada. Juegue bien, mal o regular como colectivo.

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No siempre le han sentado bien los goles al conjunto blanquiazul, pero en los marcadores cortos que se manejan en el fútbol moderno, golpear primero da la iniciativa para decidir qué hacer luego. Se puede regalar el balón o tratar de defender con él. Sea cual sea la elección, la realidad es que el Deportivo suma 270 minutos desde su regreso a la máxima categoría tras ocho años fuera y todavía no sabe lo que es ir por detrás en el marcador.

2- Más control

Por supuesto, todos los indicios apuntan a que este Dépor estará más cómodo cuanta más pelota tenga. Se notó, y mucho, ante el Valencia. Hidalgo continúa buscando el contexto más favorable para que sus dos brújulas brillen. Lorenzo Amatucci y Mario Soriano son intocables, pero necesitan socios que les pongan el tablero para que ellos puedan mover las piezas a su antojo. La entrada de Riki y la presencia de Luismi Cruz sirvieron de señuelo suficiente como para que sus dos compañeros se hicieran dueños del centro del campo y del partido.

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Es todavía el Dépor un equipo inestable como para pensar que puede sostener ese dominio durante todo un encuentro (de hecho, volvió a perder la posesión 44-56). Está verde mientras su técnico trata de encontrar el equilibrio entre defender con la pelota y defender sufriendo, algo en lo que tanto incide. Pero frente al Valencia hubo tramos interesantes en los que al equipo no le quemó el esférico y fue capaz de desactivar la presión del rival gracias a sus dos mediocentros y a un Leo Román que se está revelando como un iniciador de juego más que solvente, tanto a la hora de elegir el hombre libre como cuando toca ejecutar los golpeos.

3- Delanteros autosuficientes

En esa sensación de poder llevar la iniciativa y mandar contribuye, por supuesto, la capacidad de una pareja de delanteros en la que Hidalgo ha venido trabajando desde el verano. Todos conocían las posibilidades de Aubameyang en la máxima élite, pero la proyección meteórica de Bil Nsongo no se ha detenido a pesar de que los focos brillan cada vez con más fuerza. El delantero camerunés se entiende con su nuevo compañero y mentor como si llevaran jugando juntos una década, ofreciéndole al equipo una dupla de puntas autosuficiente que puede sacar a sus compañeros de cualquier problema.

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La superioridad mostrada por ambos frente a los centrales del Valencia dejó claro que su presencia sobre el terreno de juego servirá en muchas ocasiones como medida disuasoria para aquellos rivales que tengan la tentación de ir buscar al Dépor muy arriba. La combinación de velocidad, poder para ganar duelos y finura para ir al apoyo se multiplica por la química que muestran ambos, por lo que solo falta que el grupo entienda que se trata de un recurso más y no acomodarse, convirtiéndolo en la primera opción para coger un atajo y saltarse el centro del campo.

4- Limitar errores

Se quejaba el técnico catalán en la previa y seguirá teniendo motivos para ello después del encuentro a pesar de la victoria. Hidalgo reconoció que estaba contento con cómo estaba defendiendo el equipo, pero que había que limitar errores puntuales que en Primera se pagan. Frente al Valencia llegó uno imperdonable. Bright Ede le regaló el tanto hecho a Sadiq en una acción en la que tan mala fue la decisión como la ejecución.

El caso es que el Dépor ha encajado tres goles en tres partidos y resulta totalmente legítimo argumentar que todos habrían sido perfectamente evitables. El despiste de Lucas Noubi ante el Elche, el penalti del propio central belga en Málaga después de un cruce de cables de Ximo Navarro y la desconexión de Ede frente al Valencia.

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Es de elogiar cómo se recompuso el joven defensor polaco, que volvió a dejar grandes sensaciones, como ya sucedió en la primera jornada. Peajes que la inexperiencia se cobra y que el domingo no fueron a más, pero que conviene limitar porque la Primera División no suele conceder segundas oportunidades en 90 minutos.

5- Competencia feroz

Todavía quedan unas horas para que se cierre el mercado y Fernando Soriano sigue apurando las opciones de poner la guinda al proyecto, pero si algo han dejado claro estas tres jornadas es que la temporada promete competencia feroz en la plantilla blanquiazul para hacerse con un trozo del pastel de minutos que reparte cada semana Antonio Hidalgo. Porque ya van quedando claros los intocables, pero también la igualdad de todos aquellos que están llamados a ser piezas de rotación.

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Así lo reflejan los cero minutos de Riki hasta el duelo con el Valencia para entrar directo al once. También el estreno de Gijselhart adelantando a Diego Villares, la hoja en blanco de David Mella después de participar ante Elche y Málaga o la desaparición de Eddahchouri desde la media hora que disputó en la jornada inaugural. Y todo ello cuando todavía hay varias piezas en la recámara como Angeliño o el recién llegado Adama Traoré, llamados a tener un papel importante.