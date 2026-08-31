Bil Nsongo se vacía contra el Valencia

Bil Nsongo conduce el balón frente al Valencia Quintana

Fue un dolor de cabeza para el equipo rival porque hizo de todo. Bil Nsongo mostró todas sus cualidades frente al Valencia, fue decisivo en los duelos por arriba y clave en el tercer gol del Deportivo tras una gran jugada por la banda izquierda. Y lo hizo después de ser suplente en el anterior duelo en La Rosaleda, cuando Antonio Hidalgo decidió apostar de inicio con Aubameyang de único punta y más atrás un Asp Jensen que sustituyó en la alineación al camerunés.

Bil ya dejó varios detalles en la primera mitad con diversos controles y algún regate entre los que ya se escucharon los primeros 'olés' en la grada. El ariete hizo gala de todas sus ventajas aéreas y salió vencedor en cuatro de las seis ocasiones que fue a la disputa por alto. También fue ganador de duelos en el suelo llevándose la posesión en siete ocasiones.

El ariete, como suele hacer prácticamente cualquier futbolista de su demarcación, no dejó de buscar el gol. Y estuvo cerca de encontrarlo. En el minuto 50 recibió un pase de Auba en el área, recortó a Luis Rioja y armó un disparo fuerte que se fue ligeramente por alto sobre la portería de Stole Dimitrievski. El '32' del Dépor amenazó y encontró su premio minutos más tarde.

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Síntoma de su actividad en el juego del equipo herculino, Nsongo aprovechó un error en el intento de despeje del central César Tárrega y encaró en uno para uno al defensor del Valencia. Consiguió safarse de su marca e incluso ganar más espacio gracias a sus cualidades físicas, que le permitieron vencer en el cuerpo a cuerpo. Con tiempo para pensar, decidió filtrar un pase en la boca de gol que acabó colándose en la portería tras un toque involuntario de Diakhaby, aunque ya estaba por detrás Auba relamiéndose con un posible doblete. El camerunés celebró el gol como si fuese propio y la afición reconoció su jugada coreando su nombre.

Su protagonismo en el encuentro no decayó tras esta acción y por poco no llegó a firmar una asistencia. En el minuto 63, el delantero centro le colgó un balón al gabonés que, consciente de que el arquero había hecho una salida en falso, definió de primeras con un cabezazo que acabó atajando el guardameta che. Defensivamente también dejó huella, recuperando dos balones, realizando con éxito sus dos intentos de entrada y efectuando un despeje.

Después de 83 minutos sobre el terreno de juego, acabó totalmente agotado y se quedó sin su contribución de gol, pero Riazor admitió su gran rendimiento frente al Valencia en su sustitución, cuando la afición volvió a corear al unísono el famoso cántico de "Bil, Bil, Bil".

La redención de Bil

En la segunda jornada de Liga, Hidalgo decidió cambiar el esquema en vistas del empate en el estreno contra el Elche. En esa modificación, uno de los sacrificados fue el punta que venía de ser el primer futbolista sustituido en el primer encuentro de la competición, después de 60 minutos sobre el césped.

Frente al Málaga apenas disputó cinco minutos y, teniendo en cuenta que la idea del entrenador de jugar con un solo ariete en La Rosaleda no terminó de cuajar, Nsongo volvió a aparecer de inicio contra el Valencia sumando su segunda titularidad en los tres primeros duelos, entre los que ya alcanza 148 minutos en Primera División.

En su regreso al once, el africano entendió a la perfección su rol e hizo el trabajo “sucio”. Luchó contra los centrales del conjunto rival y consiguió liberar en la zona ofensiva a su compañero Aubameyang, con el que se ha podido ver una buena química y una gran asociación en este inicio liguero, a pesar de ser perfiles de ataque muy distintos.