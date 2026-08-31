Bélgica le ofrece a Arnau Comas una salida del Deportivo en el cierre del mercado de fichajes

Arnau Comas golpea el balón durante el partido entre el Dépor y la Real B disputado en Riazor (0-3) en la primera vuelta Quintana

Al Deportivo y en concreto a Fernando Soriano le espera un martes frenético con el cierre del mercado de fichajes (23.59 horas). El director deportivo blanquiazul continúa tratando de poner la guinda al proyecto con un último refuerzo, pero al mismo tiempo también de completar una operación salida que se ha dilatado en exceso. Uno de los que haga las maletas puede ser Arnau Comas, que en las últimas semanas había desaparecido de las quinielas como uno de los descartes de la zaga, pero al que desde el Anderlecht le han ofrecido una salida.

Según apunta el periodista especializado en mercado Sacha Tovolieri, el club belga está interesado en hacerse con los servicios del central catalán y ya se ha puesto en contacto con el Deportivo. Comas tiene contrato hasta 2028 y la posibilidad de un traspaso definitivo está sobre la mesa.

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El futbolista formado en La Masía fue una de las grandes apuestas del Deportivo el verano pasado para reforzar la defensa. Llegaba después de un inicio de carrera prometedor y tras ofrecer buenas prestaciones en el Eibar unos meses antes, pero con la camiseta blanquiazul nunca ha terminado de asentarse en el once. Empezó contando para Hidalgo, pero poco a poco fue perdiendo peso en el equipo del ascenso y la nueva temporada tampoco ha cambiado su suerte. En las tres jornadas de lo que va de Liga, Comas todavía no ha jugado.

Barcia y la posible llegada de otro central

Si las conversaciones entre el Deportivo y el Anderlecht llegan a buen puerto, el que se vería beneficiado de manera indirecta sería Dani Barcia. El canterano había sido el elegido para salir en el eje de la zaga y, de hecho, ni ha entrado en las convocatorias hasta ahora. Pero la marcha del catalán cambiaría el escenario.

Y eso teniendo en cuenta que el club blanquiazul todavía está buscando un central que apuntale la retaguardia. En los últimos días trató de incorporar a Juan Jesús y a Diogo Leite, pero niguna de las operaciones ha cristalizado.