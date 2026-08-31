Así lo vivió Riazor | Una victoria con un guion de película

La afición del Deportivo, mientras se producía el cambio de la camiseta naranja a la blanquiazul Quintana

Tras ocho años lejos de Primera División, Riazor volvió a vivir este domingo una de esas tardes que explican por qué A Coruña respira fútbol. El regreso a la máxima categoría había comenzado hace dos semanas con un estadio irreconocible, sin la animación habitual como protesta por las nuevas medidas implantadas en Marathón Inferior. Pero esta vez todo fue diferente. Después de casi dos meses de conflicto, Deportivo, Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces alcanzaron el pasado viernes un acuerdo que permitió recuperar la normalidad. Y con ella regresaron los cánticos que tanto se echaron de menos ante el Elche.

La tarde ya comenzó con un ambiente especial donde multitud de hinchas valencianistas se mezclaban con la afición blanquiazul en los aledaños del estadio. Ya en el interior, antes de que comenzara a rodar el balón, las cantareiras de Son d’aquí saltaron al césped para poner música a la espera del pitido inicial. Esta vez no hubo un aspersor que interrumpiera su actuación, aunque sí otro contratiempo. Sin que pudieran terminar, ‘Voa’ comenzó a sonar por megafonía y sus micrófonos quedaron silenciados en cuestión de segundos. A pesar de esto, ellas continuaron hasta finalizar la canción. Pero los jugadores no saltaron al terreno de juego durante el himno, fue justamente en el momento en el que comenzó ‘Stamp on the ground’ cuando aparecieron los protagonistas, que comenzaron a caminar hasta el centro del campo.

También hubo tiempo para homenajear a uno de los canteranos que ha acompañado al Deportivo desde Primera RFEF hasta la élite. David Mella recibió la camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con el equipo coruñés, mientras sus compañeros le hacían el pasillo y la afición, puesta en pie, respondía coreando su nombre. Y de esta manera, Riazor ya estaba preparado para recuperar una de sus señas de identidad.

David Mella recibió la camiseta por los 100 partidos con el Deportivo Quintana

A pesar de que el acuerdo había puesto fin al conflicto, los colectivos habían pedido mantener un último gesto de protesta. Pidieron a los aficionados que acudieran vestidos de naranja, aunque esta vez con la camiseta blanquiazul debajo, y que permanecieran en silencio hasta el minuto 12, el número que representa a la afición. “Que a cor laranxa lembre de onde viñemos e onde estivemos; que as nosas cores e os nosos cánticos estouren no minuto 12 para demostrar quen sostén este club”, escribieron en el comunicado.

Y entonces ocurrió. Luismi Cruz se preparaba para sacar un córner cuando llegó el momento señalado. El naranja comenzó a desaparecer poco a poco y el ‘Dale Dépor’ retumbó por todo Riazor, mientras los 29.077 espectadores presentes saltaban al mismo ritmo. Y como si el destino estuviera escrito, o como si fuera cosa de meigas, el Deportivo recibió el aliento y respondió al instante. Apenas habían pasado unos segundos desde que comenzaron los cánticos cuando los blanquiazules encontraron el primer gol de la tarde. Un tanto a balón parado que hizo explotar a un estadio que llevaba semanas esperando el momento de poder disfrutar al cien por cien del regreso a Primera. Los jugadores por fin pudieron mirar hacia su afición, levantar los brazos y celebrar juntos. Era difícil imaginar un guion mejor.

Invitados ilustres

“Es una emoción volver a vivirlo con toda la afición como se merece. Segundos después de empezar a animar, metimos gol, y golazo, además a balón parado que siempre nos cuesta”, explicaba un aficionado después del encuentro. Otro lo resumía de una manera todavía más sencilla: “Una casualidad única, el momento fue una locura”.

Y Riazor todavía no había terminado de celebrar el primero cuando cuatro minutos después Aubameyang volvió a aparecer para demostrar que había llegado a A Coruña para hacer disfrutar. El gabonés puso el segundo en el marcador y convirtió las gradas del feudo blanquiazul en una auténtica fiesta, que no dejaron de cantar ni de celebrar hasta que Sadiq recortó distancias antes del descanso.

Con el 2-1 se llegó a la media parte y fue tiempo de música y homenajes. El artista de Teo Mondra fue el encargado de poner música al intermedio y, poco después, el videomarcador permitió viajar al pasado con la presencia en el palco de cuatro nombres ilustres del deportivismo: Djalminha, Nando, Manjarín y Voro, que se llevaron como recuerdo una gran ovación.

Djalminha, Nando, Manjarín y Voro, en el palco de Riazor Quintana

La segunda parte permitió mantener la sonrisa para los deportivistas. Antes de alcanzar la hora de juego, Diakhaby introdujo el balón en su propia portería, pero la afición decidió que aquel gol tenía otro dueño y lo hicieron saber cuando comenzaron a corear el ya mítico ‘Bil, Bil, Bil’. No hubo más goles. Tampoco hicieron falta para completar una tarde que significó mucho más que tres puntos. Cuando el árbitro señaló el final, los jugadores se acercaron primero al fondo de Marathón para aplaudir a una grada que había vuelto a poner voz a Riazor y, después, recorrieron todo el estadio para agradecer el apoyo. Todo volvía a estar en su lugar habitual.

Habían pasado semanas de conflicto, comunicados, protestas y silencio. Pero este domingo la afición blanquiazul volvió a vivir una noche mágica. Primera División ya tiene de vuelta al Deportivo con todos los pilares funcionando a la perfección: club, equipo y afición. Y la consecuencia fue una victoria de todos.