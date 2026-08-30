Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Previa | Riazor es el fichaje del Deportivo ante el Valencia

El acuerdo entre el club y la afición devolverá la animación al estadio para buscar la primera victoria de la temporada

Jorge Lema
Jorge Lema
30/08/2026 05:00
Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche
Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo afronta esta tarde ante el Valencia (19.30 horas, DAZN) otra prueba más de que el fútbol, como muchos otros ámbitos de la vida, camina cada vez más hacia la superficialidad. A esa necesidad por estar siempre en el lugar supuestamente ideal y creer que eso soluciona todos los problemas. Pasa con el contenedor, esa Primera División a la que se regresa después de ocho años para ver cómo la competición empieza con jornadas en diferido, estadios en ruinas y céspedes que no están en condiciones de soportar encuentros. Pasa con el contenido. Con clubes como el che, al que quizá uno miraba desde el barro como quien mira felices publicaciones ajenas en redes sociales, sin saber que toda esa fachada guarda también una cantidad importante de demonios.

Vuelven a verse las caras en Riazor dos equipos que están en la fiesta en la que todos quieren estar. En esa en la que muchos todavía consideran a ambos invitados de lujo y con lustro, mientras que ellos mismos saben que tendrán que lidiar con sus propios problemas una vez que la música deje de sonar.

Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al Deportivo-Elche

Hidalgo y el acuerdo entre Dépor y afición: "Es la mejor de las noticias, queremos disfrutar de su apoyo"

Más información

El bando local, al menos, ha conseguido calmar las aguas de un inicio turbulento firmando la paz con su afición para que, después de un verano donde han llegado una buena lista de refuerzos de campanillas, el mejor refuerzo sea sin duda Riazor. Hoy se dará la toma dos de la vuelta del estadio herculino a la máxima categoría. Abarrotado pero silencioso ante el Elche, en esta ocasión apunta a repetirse una gran asistencia, pero con todo el ruido que ha hecho del feudo blanquiazul la envidia de todo el panorama nacional durante los últimos años.

No pueden presumir de dicha tregua a orillas del Turia, donde el entorno che se pregunta hasta dónde puede llegar la madriguera de conejo en una caída libre que, salvo momentos puntuales de ilusión, se remonta prácticamente a una década atrás.

Un rival en cuadro

Por si el ambiente estuviera poco caldeado en Mestalla, los dos primeros encuentros del equipo que dirige Corberán han dejado el casillero tan vacío de puntos como llena está la enfermería. Maffeo y Guido Rodríguez han sido los últimos en caer en una plantilla que ya va justa después de un nuevo mercado marcado por la austeridad que su dueño, Peter Lim, trata de solventar a última hora. Ha llegado Arnau Martínez después de una dura negociación con el Girona durante todo el verano, mientras que el japonés Sato lidera un ataque no demasiado punzante. A falta de talento diferencial, el técnico valencianista está priorizando el orden.

Bil Nsongo conduce el balón en el Málaga-Deportivo

El posible once del Deportivo ante el Valencia: las dudas de Antonio Hidalgo

Más información

Empezar la casa por los cimientos es también lo que ha querido hacer Antonio Hidalgo. “Con balón tenemos que mejorar”. El catalán valora la disciplina defensiva mostrada por su equipo a pesar de haber encajado en las dos primeras jornadas, pero es perfectamente consciente de que Primera exige dar un paso adelante a la hora de construir. Mientras espera las mejores versiones de Yeremay, Mella o Angeliño. El técnico deportivista busca la fórmula para ofrecerle el mejor contexto a Lorenzo Amatucci y Mario Soriano, todo con la intención de alimentar con más frecuencia a un Pierre-Emerick Aubameyang que hasta ahora está siendo la gran certeza del conjunto herculino.

Alineaciones probables del Dépor-Valencia
Alineaciones probables del Dépor-Valencia
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche

Previa | Riazor es el fichaje del Deportivo ante el Valencia
Jorge Lema
Aubameyang, en un entrenamiento con el Deportivo

Deportivo - Valencia: horario, dónde ver por TV y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports
Sergio Baltar
Panorámica del estadio de Riazor en el estreno liguero ante el Elche, con Marathón Inferior mayoritariamente de naranja

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces confirman el acuerdo con el Dépor: "Borrón e conta nova"
Lucía Dávila
Carlos Corberán en un partido con el Valencia

Carlos Corberán: "Es un sinsentido jugar dos partidos en tres días. Las lesiones de Guido y de Maffeo son consecuencia de eso"
Lucía Dávila