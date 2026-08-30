Previa | Riazor es el fichaje del Deportivo ante el Valencia

Giacomo Quagliata intenta controlar el balón durante el Deportivo-Elche Javier Alborés

El Deportivo afronta esta tarde ante el Valencia (19.30 horas, DAZN) otra prueba más de que el fútbol, como muchos otros ámbitos de la vida, camina cada vez más hacia la superficialidad. A esa necesidad por estar siempre en el lugar supuestamente ideal y creer que eso soluciona todos los problemas. Pasa con el contenedor, esa Primera División a la que se regresa después de ocho años para ver cómo la competición empieza con jornadas en diferido, estadios en ruinas y céspedes que no están en condiciones de soportar encuentros. Pasa con el contenido. Con clubes como el che, al que quizá uno miraba desde el barro como quien mira felices publicaciones ajenas en redes sociales, sin saber que toda esa fachada guarda también una cantidad importante de demonios.

Vuelven a verse las caras en Riazor dos equipos que están en la fiesta en la que todos quieren estar. En esa en la que muchos todavía consideran a ambos invitados de lujo y con lustro, mientras que ellos mismos saben que tendrán que lidiar con sus propios problemas una vez que la música deje de sonar.

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El bando local, al menos, ha conseguido calmar las aguas de un inicio turbulento firmando la paz con su afición para que, después de un verano donde han llegado una buena lista de refuerzos de campanillas, el mejor refuerzo sea sin duda Riazor. Hoy se dará la toma dos de la vuelta del estadio herculino a la máxima categoría. Abarrotado pero silencioso ante el Elche, en esta ocasión apunta a repetirse una gran asistencia, pero con todo el ruido que ha hecho del feudo blanquiazul la envidia de todo el panorama nacional durante los últimos años.

No pueden presumir de dicha tregua a orillas del Turia, donde el entorno che se pregunta hasta dónde puede llegar la madriguera de conejo en una caída libre que, salvo momentos puntuales de ilusión, se remonta prácticamente a una década atrás.

Un rival en cuadro

Por si el ambiente estuviera poco caldeado en Mestalla, los dos primeros encuentros del equipo que dirige Corberán han dejado el casillero tan vacío de puntos como llena está la enfermería. Maffeo y Guido Rodríguez han sido los últimos en caer en una plantilla que ya va justa después de un nuevo mercado marcado por la austeridad que su dueño, Peter Lim, trata de solventar a última hora. Ha llegado Arnau Martínez después de una dura negociación con el Girona durante todo el verano, mientras que el japonés Sato lidera un ataque no demasiado punzante. A falta de talento diferencial, el técnico valencianista está priorizando el orden.

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Empezar la casa por los cimientos es también lo que ha querido hacer Antonio Hidalgo. “Con balón tenemos que mejorar”. El catalán valora la disciplina defensiva mostrada por su equipo a pesar de haber encajado en las dos primeras jornadas, pero es perfectamente consciente de que Primera exige dar un paso adelante a la hora de construir. Mientras espera las mejores versiones de Yeremay, Mella o Angeliño. El técnico deportivista busca la fórmula para ofrecerle el mejor contexto a Lorenzo Amatucci y Mario Soriano, todo con la intención de alimentar con más frecuencia a un Pierre-Emerick Aubameyang que hasta ahora está siendo la gran certeza del conjunto herculino.