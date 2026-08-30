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Dépor

Juan Jesús elige seguir en Italia y el Deportivo debe buscar otro plan para reforzar su defensa

El central brasileño, que estaba libre tras salir del Nápoles, continuará jugando en la Serie A

Sergio Baltar
30/08/2026 12:24
Juan Jesus en un partido con el Nápoles
Juan Jesus en un partido con el Nápoles
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No hay descanso en el Deportivo en los últimos días de mercado. Mientras durante unas horas todas las miradas estarán puestas en Riazor para el encuentro con el Valencia (19.30 horas), Fernando Soriano sigue dándole vueltas as la forma de poner la mejor guinda a la plantilla en una ventana estival de fichajes que cierra este martes a las 23.59 horas. Reforzar el centro de la defensa estaba entre las tareas pendientes y el director deportivo blanquiazul tenía un objetivo claro, pero este se ha escapado. Juan Jesús, que estaba libre desde junio tras terminar contrato con el Nápoles, ha decidido finalmente seguir en Italia y firmar por el Venezia.

El central brasileño, de 35 años, se ha comprometido por una temporada con el cuadro veneciano para continuar en la Serie A, rechazando de esta forma la propuesta del Deportivo, que en las últimas horas había intensificado los contactos con el entorno del futbolista, según apunta Fabrizio Romano.

Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo

Fernando Soriano busca un jefe para la defensa del Deportivo

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De esta forma, y cuando apenas faltan un par de días para que termine el plazo, Soriano tendrá que abrir la carpeta con el plan B para apuntalar un eje de la zaga a la que solo ha llegado Bright Ede. El polaco fue titular en la primera jornada ante el Elche y dejó buenas sensaciones, pero desde el club buscan ahora un perfil con más experiencia y jerarquía que pueda complementar un grupo con potencial, pero al que le faltan horas de vuelo en la máxima categoría.

Operación salida

Mientras explora otras opciones como la del francés Zezé, del NEOM árabe, el Deportivo sabe que para incorporar a otro futbolista debe también dar salidas. Ahora mismo, y mientras no consiga concretar las marchas de Charlie Patiño o José Ángel, todas las fichas están cubiertas y solo podría inscribir jugadores con dorsal del filial.

Adama Traoré (centro), durante su primer entrenamiento con el Dépor, junto a Comas, Barcia y Amatucci

El Dépor toca techo en el cupo de fichas con la llegada de Adama Traoré

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En la rampa de salidas también está un Dani Barcia al que el club le ha enseñado la puerta. También Antonio Hidalgo, que lo ha dejado fuera de la convocatoria en las dos primeras jornadas. Si llega otro central antes del miércoles, su situación será todavía más delicada si decide quedarse.

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