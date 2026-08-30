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Dépor

Fernando Soriano: "En principio, la plantilla está cerrada, pero quedan algo más de 48 horas de mercado"

El director de fútbol del Deportivo apunta que el club puede no realizar más incorporaciones

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/08/2026 19:24
Fernando Soriano hace balance del mercado
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Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, compareció en los micrófonos de DAZN en los instantes previos al encuentro que su equipo disputa ante el Valencia y habló su mercado de fichajes que continúa abierto hasta las 23.59 horas del martes 1 de septiembre, pero en el que quizá el conjunto blanquiazul no se adentre más en cuanto a llegadas.

Un central o un mediocentro. "El mercado está abierto y hay que estar pendientes. Lo normal es que no haya muchos movimientos. A lo mejor a última hora aparece algo que nos mejore e intentaríamos hacerlo. Pero no esperamos revoluciones". 

¿La plantilla está cerrada? "Te diría que, en principio, sí. Pero quedan 48 o 72 horas de mercado y todo puede pasar. Ya sabéis que tanto nosotros como el resto estamos en constante movimiento".

Salidas. "Lo de Charlie (Patiño) está bastante avanzado. ¿José Ángel y Barcia? Se está trabajando, cada uno tiene sus peculiaridades. Saben cuál es su  situación deportiva. En estas horas se tomará una decisión por nuestra parte o por la suya. Pero va lento".

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