El Deportivo ya conoce los horarios de sus partidos de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga

Mella conduce el balón mientras es desdoblado por dentro por Ximo Navarro durante una jugada del Deportivo-Elche Javier Alborés

En plena disputa de la tercera fecha de Primera División, LaLiga ha tenido la ocurrencia de anunciar en la tarde de este domingo los horarios de las jornadas 5, 6 y 7, todas las previstas hasta antes de la primera fecha FIFA de la temporada para que jueguen las selecciones.

Después de enfrentarse al Villarreal en la cuarta jornada el sábado 5 a las 21.30 horas, el cuadro deportivista deberá volver a viajar para enfrentarse al Getafe. En un fin de semana marcado por la disputa del Gran Premio de Formula 1 de Madrid en la capital de España, el cuadro deportivista jugará en el Coliseum el domingo 13 de septiembre a partir de las 18.30 horas.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 5 de #LALIGAEASPORTS.



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Tres días después, Riazor abrirá sus puertas para recibir al Sevilla. El encuentro correspondiente a la jornada 6, intersemanal, se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 19.00 horas.

Ya para cerrar este tramo de calendario de tres partidos en una semana, el Dépor volverá a jugar en A Coruña contra el Real Betis. El horario elegido para el duelo de la séptima jornada es el de las 18.30 horas del domingo 20 de septiembre.