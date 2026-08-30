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Dépor

El Deportivo ya conoce los horarios de sus partidos de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga

El equipo blanquiazul se mide a Getafe fuera y Sevilla y Betis consecutivamente en casa

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
30/08/2026 20:35
Mella conduce el balón mientras es desdoblado por dentro por Ximo Navarro durante una jugada del Deportivo-Elche
Mella conduce el balón mientras es desdoblado por dentro por Ximo Navarro durante una jugada del Deportivo-Elche
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En plena disputa de la tercera fecha de Primera División, LaLiga ha tenido la ocurrencia de anunciar en la tarde de este domingo los horarios de las jornadas 5, 6 y 7, todas las previstas hasta antes de la primera fecha FIFA de la temporada para que jueguen las selecciones.

Después de enfrentarse al Villarreal en la cuarta jornada el sábado 5 a las 21.30 horas, el cuadro deportivista deberá volver a viajar para enfrentarse al Getafe. En un fin de semana marcado por la disputa del Gran Premio de Formula 1 de Madrid en la capital de España, el cuadro deportivista jugará en el Coliseum el domingo 13 de septiembre a partir de las 18.30 horas.

Tres días después, Riazor abrirá sus puertas para recibir al Sevilla. El encuentro correspondiente a la jornada 6, intersemanal, se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 19.00 horas.

Ya para cerrar este tramo de calendario de tres partidos en una semana, el Dépor volverá a jugar en A Coruña contra el Real Betis. El horario elegido para el duelo de la séptima jornada es el de las 18.30 horas del domingo 20 de septiembre.

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