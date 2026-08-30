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Dépor

El Bochum, nuevo destino para Charlie Patiño 

Ya hay acuerdo entre los dos clubes y el jugador, que se irá cedido a Alemania

Sergio Baltar
30/08/2026 18:20
Charlie Patiño durante un entrenamiento con el Dépor en AbegondoEntrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo
Charlie Patiño durante un entrenamiento con el Dépor en AbegondoEntrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo
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La salida de Charlie Patiño en busca de continuidad era una de las asignaturas pendientes para la dirección deportiva. El centrocampista inglés jugará cedido hasta final de temporada en el Bochum, que milita en la Segunda División de Alemania, pretenderá sumar minutos sobre el terreno de juego al mismo tiempo que el Deportivo libera una ficha.

El conjunto alemán está disputando su segunda campaña consecutiva en la categoría de plata, después de descender de colista en la Bundesliga en la 2024-25. En la presente temporada se encuentra en mitad de tabla tras ganar un partido y perder otros dos en las tres primeras jornadas ligueras.

Actualmente, el Bochum cuenta en sus filas con siete futbolistas en la medular aunque solo tres juegan en la demarcación de '8' . Destaca la juventud en esta posición en la primera plantilla del equipo con una edad media que no supera los 24 años.

Más deberes

A falta de unos días para el cierre de mercado, el conjunto blanquiazul también trabaja en las salidas de José Ángel Jurado, Eric Puerto o Dani Barcia, las cuales están en la rampa de salida. 

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