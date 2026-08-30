Deportivo - Valencia, en directo | Sigue el minuto a minuto de todo lo que suceda en Riazor
El equipo blanquiazul busca su primera victoria en el regreso a Primera División (19.30 horas)
Posesión para el Valencia
Le sentó bien el gol al Valencia, que poco a poco se asienta en el encuentro con posesiones largas, aunque lejos de la meta defendida por Leo Román.
Recorta distancias el Valencia
Marca Sadiq tras un error de Bright Ede que no perdona el delantero del conjunto che.
Celebración de capitán
Así gritó Ximo Navarro su gol, el encargado de abrir el marcador
Dominio blanquiazul
No termina de despertar el conjunto dirigido por Carlos Corberán y, mientras, el Deportivo lleva todo el peso del encuentro, cómodo con balón pisando campo rival.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE AUBA!
¡OTRO DEL DEPORTIVO! ¡MARCA AUBAMEYANG! ¡TODO EL ESTADIO COREA SU NOMBRE! ¡RIAZOR RENDIDO A SU '7'! ¡PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG! Contragolpe comandado por Mario Soriano, pase medido para Auba en carrera, recorte para dejar a su par atrás y, con la delicadeza de un delantero de su talante, para dentro.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL DÉPOR!
¡GOOOOOOOOOOOOL DEL DEPORTIVO! ¡MARCA XIMO NAVARRO! Como si fuese cosa de meigas, Marathón Inferior rompió a animar y segundos después, mientras todo Riazor le cantaba a los suyos, el Deportivo se adelanta en el marcador con un cabezazo de Ximo Navarro.
Anima Marathón Inferior
Tras doce minutos en silencio, ahora la grada de Marathón Inferior se quita las camisetas naranjas para lucir las blanquiazules y rompen a animar. Riazor vuelve a ser lo que era, una auténtica caldera.
Alto el disparo de Ximo
El Dépor acumula ocasiones. Ahora fue Ximo Navarro el que ensayó el tiro, pero se le fue por encima del larguero.
Anima la afición de visitante
Su equipo no está cómodo, pero los seguidores del Valencia ubicados en la grada visitante se hacen notar en un Riazor que todavía no ha empezado a animar. Lo hará en el minuto 12 después de que el club y Marathón Inferior hayan llegado a un acuerdo tras la reunión del pasado viernes.
Incómodo el Valencia
Da sus frutos la presión del Deportivo y roba de forma continua en campo rival. Probó Auba el disparo desde la frontal del área tras una recuperación de Riki, aunque su tiro fue rechazado a córner por la defensa visitante.
Presión alta del Dépor
No tardó en robar el equipo blanquiazul y buscar inmediatamente la portería rival. El Dépor busca incomodar la salida de balón del Valencia con una presión alta comandada por Aubameyang y Bil.
¡Arranca el partido!
¡Miguel Ángel Ortiz hace sonar el silbato! Empieza el encuentro con balón para el conjunto valenciano.
Homenaje para Mella
David Mella recibe una camiseta como homenaje por sus 100 partidos como blanquiazul, cumplidos en la primera jornada liguera ante el Elche. Riazor corea el nombre del canterano.
Saltan los jugadores al verde
Faltan dos minutos para que arranque el partido. Después de sonar 'Voa', lo hace ahora el Stamp on the ground y aparecen los 22 protagonistas sobre el terreno de juego
Los aledaños
Así lucieron los exteriores de Riazor durante la previa del encuentro, en la que no faltó la música
El Valencia llega con problemas
Así fue la queja de Corberán, su entrenador, sobre un calendario que le ha privado de disponer de varios de sus jugadores claves
Ya están en el césped de Riazor los jugadores
Saltan a calentar los jugadores del Deportivo mientras la afición apura la fiesta previa en los exteriores del estadio
A punto de saltar a calentar los equipos
Saltan al césped los porteros del Deportivo
Riazor es el fichaje del Deportivo ante el Valencia
Esta es la previa de un partido que comienza en 50 minutos
Suplentes del Valencia
Van Oevelen (p.s.), Danjuma, Hugo Duro, Gayà, Dieng, Raba, Foulquier, Otorbi, Panach, Mayol, Córdoba y Durà
Suplentes del Dépor
Germán, Ferllo, Alti, Comas, Villares, Zaka, Yeremay, Mella, Loureiro, Asp Jensen, Angeliño y Teun
Once del Valencia
Dimitrievski; Luis Rioja, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Ugrinic, Pepelu, Sato; Javi Guerra y Sadiq
Alti, fuera del once
El catalán se queda en el banquillo, al igual que Asp Jensen. Una semana más, Barcia no está ni en el banquillo
Sorpresón en la alineación
Antonio Hidalgo apuesta por reforzar el centro del campo... pero con Riki Rodríguez. Será el debut en Primera del asturiano, que no había tenido minutos hasta ahora en liga
Ya hay once del Deportivo
Leo Román; Ximo, Noubi, Ede, Quagliata; Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Mario Soriano; Bil Nsongo y Aubameyang
A punto de conocer las alineaciones titulares
En pocos minutos sabremos los onces del Deportivo y el Valencia, que ya están en los vestuarios
¡Todo listo en Riazor!
Ya estamos en el estadio para el Deportivo-Valencia de la tercera jornada de Liga. El equipo blanquiazul busca la primera victoria tras su regreso a la máxima categoría