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Dépor

Deportivo - Valencia, en directo | Sigue el minuto a minuto de todo lo que suceda en Riazor

El equipo blanquiazul busca su primera victoria en el regreso a Primera División (19.30 horas)

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/08/2026 18:27
El Dépor-Valencia, en directo
El Dépor-Valencia, en directo
Deportivo
-2-1-
Valencia
30'

Posesión para el Valencia

Le sentó bien el gol al Valencia, que poco a poco se asienta en el encuentro con posesiones largas, aunque lejos de la meta defendida por Leo Román.

26'

Recorta distancias el Valencia

Marca Sadiq tras un error de Bright Ede que no perdona el delantero del conjunto che.

25'

Celebración de capitán

Así gritó Ximo Navarro su gol, el encargado de abrir el marcador

Deportivo-Valencia
Deportivo-Valencia
Javier Alborés / Quintana
22'

Dominio blanquiazul

No termina de despertar el conjunto dirigido por Carlos Corberán y, mientras, el Deportivo lleva todo el peso del encuentro, cómodo con balón pisando campo rival.

17'

¡GOOOOOOOOOOOOOL DE AUBA!

¡OTRO DEL DEPORTIVO! ¡MARCA AUBAMEYANG! ¡TODO EL ESTADIO COREA SU NOMBRE! ¡RIAZOR RENDIDO A SU '7'! ¡PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG! Contragolpe comandado por Mario Soriano, pase medido para Auba en carrera, recorte para dejar a su par atrás y, con la delicadeza de un delantero de su talante, para dentro.

13'

¡GOOOOOOOOOOOL DEL DÉPOR!

¡GOOOOOOOOOOOOL DEL DEPORTIVO! ¡MARCA XIMO NAVARRO! Como si fuese cosa de meigas, Marathón Inferior rompió a animar y segundos después, mientras todo Riazor le cantaba a los suyos, el Deportivo se adelanta en el marcador con un cabezazo de Ximo Navarro.

12'

Anima Marathón Inferior

Tras doce minutos en silencio, ahora la grada de Marathón Inferior se quita las camisetas naranjas para lucir las blanquiazules y rompen a animar. Riazor vuelve a ser lo que era, una auténtica caldera.

10'

Alto el disparo de Ximo

El Dépor acumula ocasiones. Ahora fue Ximo Navarro el que ensayó el tiro, pero se le fue por encima del larguero.

9'

Anima la afición de visitante

Su equipo no está cómodo, pero los seguidores del Valencia ubicados en la grada visitante se hacen notar en un Riazor que todavía no ha empezado a animar. Lo hará en el minuto 12 después de que el club y Marathón Inferior hayan llegado a un acuerdo tras la reunión del pasado viernes.

5'

Incómodo el Valencia

Da sus frutos la presión del Deportivo y roba de forma continua en campo rival. Probó Auba el disparo desde la frontal del área tras una recuperación de Riki, aunque su tiro fue rechazado a córner por la defensa visitante.

3'

Presión alta del Dépor

No tardó en robar el equipo blanquiazul y buscar inmediatamente la portería rival. El Dépor busca incomodar la salida de balón del Valencia con una presión alta comandada por Aubameyang y Bil.

1'

¡Arranca el partido!

¡Miguel Ángel Ortiz hace sonar el silbato! Empieza el encuentro con balón para el conjunto valenciano.

Previa

Homenaje para Mella

David Mella recibe una camiseta como homenaje por sus 100 partidos como blanquiazul, cumplidos en la primera jornada liguera ante el Elche. Riazor corea el nombre del canterano.

Previa

Saltan los jugadores al verde

Faltan dos minutos para que arranque el partido. Después de sonar 'Voa', lo hace ahora el Stamp on the ground y aparecen los 22 protagonistas sobre el terreno de juego

Previa

Los aledaños

Así lucieron los exteriores de Riazor durante la previa del encuentro, en la que no faltó la música

Previa Dépor-Valencia
Previa Deportivo-Valencia
Javier Alborés
Previa

El Valencia llega con problemas

Así fue la queja de Corberán, su entrenador, sobre un calendario que le ha privado de disponer de varios de sus jugadores claves

Previa

Ya están en el césped de Riazor los jugadores

Saltan a calentar los jugadores del Deportivo mientras la afición apura la fiesta previa en los exteriores del estadio

Previa

A punto de saltar a calentar los equipos

Saltan al césped los porteros del Deportivo

Previa

Riazor es el fichaje del Deportivo ante el Valencia

Esta es la previa de un partido que comienza en 50 minutos

Previa

Suplentes del Valencia

Van Oevelen (p.s.), Danjuma, Hugo Duro, Gayà, Dieng, Raba, Foulquier, Otorbi, Panach, Mayol, Córdoba y Durà

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Suplentes del Dépor

Germán, Ferllo, Alti, Comas, Villares, Zaka, Yeremay, Mella, Loureiro, Asp Jensen, Angeliño y Teun

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Once del Valencia

Dimitrievski; Luis Rioja, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Ugrinic, Pepelu, Sato; Javi Guerra y Sadiq

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Alti, fuera del once

El catalán se queda en el banquillo, al igual que Asp Jensen. Una semana más, Barcia no está ni en el banquillo

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Sorpresón en la alineación

Antonio Hidalgo apuesta por reforzar el centro del campo... pero con Riki Rodríguez. Será el debut en Primera del asturiano, que no había tenido minutos hasta ahora en liga

Previa

Ya hay once del Deportivo

Leo Román; Ximo, Noubi, Ede, Quagliata; Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Mario Soriano; Bil Nsongo y Aubameyang

Previa

A punto de conocer las alineaciones titulares

En pocos minutos sabremos los onces del Deportivo y el Valencia, que ya están en los vestuarios

Previa

¡Todo listo en Riazor!

Ya estamos en el estadio para el Deportivo-Valencia de la tercera jornada de Liga. El equipo blanquiazul busca la primera victoria tras su regreso a la máxima categoría

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