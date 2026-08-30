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Dépor

Corberán, tras la derrota en Riazor: "Hemos sentido vergüenza como equipo"

El entrenador del Valencia, muy autocrítico tras la derrota sufrida ante el Dépor

Efe
30/08/2026 23:30
Corberán, durante el encuentro en Riazor
Corberán, durante el encuentro en Riazor
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Carlos Corberán, entrenador del Valencia, calificó este domingo como “vergonzosa” la primera parte de su equipo en Riazor, donde perdió 3-1 ante el Valencia.

“Hemos sentido vergüenza como equipo, no hemos estado a la altura de lo que representamos. Hemos estado muy por debajo del partido a nivel de activación. Lo definiría como vergonzoso. Es la peor primera parte desde que soy entrenador del Valencia. Nunca lo había visto competir así”, declaró en rueda de prensa.

El técnico no quiso buscar excusas en el mercado de fichajes: “No es una cuestión de mercado, es una cuestión de responsabilidad. El equipo ha competido por debajo de su nivel. La consecuencia de eso es que se adelantaran con dos tantos y que nos superasen en muchas facetas del campo”.

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“No me eximo de responsabilidad porque soy el que hace una alineación y un planteamiento”, afirmó Corberán, que incidió en el mal arranque de partido de su equipo.

“Es una cuestión de activación, de cómo salir al campo, y hemos salido con la actitud contraria a ser un equipo competitivo. Antes del gol ya habían tenido varios córneres y algunas pérdidas no forzadas. Ese inicio nos ha condenado el partido”, concluyó

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