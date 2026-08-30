Así recoge el acta arbitral la expulsión exprés de Altimira

Adrià Altimira Javier Alborés

El resultado no parecía peligrar. Porque aunque el Valencia fue capaz de arrebatarle la posesión al Deportivo en el tramo final del partido, las pocas llegadas del conjunto che carecieron de peligro. Las fuerzas de los blanquiazules comenzaron a flaquear y Antonio Hidalgo no tardó en detectarlo. El técnico de Granollers comenzó a introducir piernas frescas, entre las que estaban las de Adrià Altimira. Con lo que no contaba el entrenador fue con acabar el partido con diez sobre el terreno de juego por la expulsión del carrilero catalán.

En el minuto 90, ya sobre la bocina, Alti vio dos tarjetas amarillas seguidas que le obligaron a abandonar el terreno de juego y a dejar al Dépor con un jugador menos. El deportivismo protestó la roja, aunque fueron muchos los presentes en Riazor que no terminaron de entender la decisión tomada por Miguel Ángel Ortiz.

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La jugada empezó con una falta del futbolista blanquiazul sobre Danjuma. El colegiado señaló la infracción y, aunque en un principio no se echó la mano al bolsillo para coger una tarjeta, la reacción del jugador le hizo tomar la decisión final: tarjeta amarilla para el catalán. Según recoge el acta arbitral, Adrià Altimira fue amonestado por poner objeciones a una de las decisiones del árbitro.

En pocos segundos, Miguel Ángel Ortiz le mostró la segunda cartulina por dirigirse hacia él, "aplaudiendo en señal de mofa", después de haber tomado la decisión de enseñarle la primera. Todo ocurrió rápido y, en una jugada en la que apenas había de dónde sacar nada, el Deportivo terminó lamentando una expulsión.

La roja no tuvo demasiada trascendencia en el partido, pues apenas quedaban dos minutos para que sonase el pitido final. No obstante, las consecuencias llegarán en la próxima jornada. El Deportivo visita al Villarreal el sábado a las 21.00 horas y Antonio Hidalgo no podrá contar con Altimira, que tendrá que cumplir la sanción correspondiente.