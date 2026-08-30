Antonio Hidalgo: “Nos salió todo lo que teníamos en la cabeza”

Antonio Hidalgo celebra la victoria al final del encuentro ante el Valencia QUINTANA

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, compareció ante los medios de comunicación después del encuentro de ayer ante el Valencia, que supuso la primera victoria del equipo coruñés en la temporada de su regreso a Primera División. El técnico se mostró muy satisfecho por el resultado y por la manera en la que el equipo consiguió la victoria, y cree que la escuadra blanquiazul todavía tiene un amplio margen de mejora en la presente temporada.

Valoración del partido. “Hemos hecho un gran partido. Nos ha salido todo lo que teníamos en la cabeza, tanto las situaciones con balón como sin balón. Son solo tres puntos, pero nos dan esa calma y esa pausa, sobre todo por el cómo. Creo que hemos hecho un partido muy completo, especialmente en la primera parte. Estoy muy contento, pero sabiendo que esto es muy largo y muy complicado. Aquí cada error te penaliza, hay que estar muy ajustado porque los rivales te van cambiando el sistema para intentar ajustarlo. Queda mucho, ahora descansar y pensar en lo siguiente”.

Ambiente en Riazor. “Parecía que estaba escrito, ha sido una locura. En el mismo minuto en el que todo Riazor se ha puesto a cantar, ha llegado nuestro primer gol. Eso nos indica lo poderosos que somos juntos. Ha sido un placer poder vivir algo así. Nosotros sentimos mucho el apoyo de la gente, sobre todo en los momentos de dificultad. Hoy hemos sentido esos ánimos”.

El papel de Aubameyang. “Aubameyang es un jugador de talla mundial, y lo está demostrando en el Deportivo. Tiene un compromiso claro con el club y sus goles están siendo importantes. Es un jugador que nos aporta mucho en el juego, no solo a nivel goleador, sino que es importante con balón y también sin balón”.

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Minutos para Yeremay. “A Yere hay que seguir exigiéndole, tiene un techo muy alto. Hoy ha estado muy fino, y también muy bien sin balón. Sabemos que todavía nos puede dar más. Pero hay que tener en cuenta que no ha realizado una pretemporada en las mejores condiciones. Tiene que seguir creciendo”.

Bil, de nuevo decisivo. “De Bil sabemos de su potencial. No había estado a su nivel en pretemporada y hoy ha estado muy bien, pero hay que seguir apretándole para que mejore. En todo caso, es un chico encantador que no para de crecer desde que está aquí”.

Error de Ede en el gol. “Es un chico muy joven, de tan solo 19 años. Está viviendo un proceso acelerado. Acaba de llegar a la Liga española y está teniendo mucho protagonismo. El error le va a hacer ver cómo funciona la profesión. Y es importante su reacción al error y que haya podido rehacerse. Le vamos a ayudar para que siga creciendo”.

Otra jornada sin mantener la portería a cero. “Lo más importante es que hemos sumado de tres y eso es fundamental. Queremos tener controladas todas las facetas del juego y siempre hay cosas que se pueden mejorar. Seguiremos trabajando en ellas, pero lo importante era conseguir la victoria”.

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Riki, titular. “Es un jugador que venía trabajando muy bien, igual que el resto de compañeros. En esa posición nos podía dar superioridades en el centro del campo”.

Expulsión de Alti. “No he visto bien desde mi posición la acción en la que lo expulsan. Ya veremos las imágenes para saber el motivo”.

Fichajes. “Todo puede pasar todavía mientras el mercado esté abierto”.