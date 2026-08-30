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Dépor

1x1 del Dépor ante el Valencia: El indomable Bil Nsongo

Partido gigante del camerunés y notables de nuevo Amatucci y Soriano en la medular

Jorge Lema
Jorge Lema
30/08/2026 22:01
Deportivo-Valencia
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Javier Alborés / Quintana
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Leo Román (6). Impoluto No pudo hacer nada en el tanto del Valencia y poco trabajo más tuvo durante todo el encuentro. Sí participó con los pies en la salida de balón, donde siempre elige bien. 

Ximo Navarro (7). Renacido. No había empezado bien el curso, pero ayer se pareció mucho al Ximo que el año pasado dominó en Segunda. ‘Intervino’ en el primer gol, cerró su banda y subió siempre. 

Noubi (5). Centrado. Mejoró sus prestaciones con respecto a los últimos encuentros, en parte gracias a aumetar la concentración. Estuvo siempre pendiente de Sadiq y se impuso. 

Ede (6). Borrón. Pecados de juventud como el del tanto del 2-1 son peajes asumir en un central de su potencial, que completó un partido notable cargado de personalidad. 

Quagliata (6). Incisivo. No sufrió en exceso en defensa y se incorporó con asiduidad al ataque, de nuevo con toda la banda para él. Pudo irse con un par de asistencias, pero faltó acierto. 

Amatucci (7). Guerrero. No le está pesando al italiano llevar las llaves del Dépor en este inicio de temporada. Es el mejor amigo de todos y sin la pelota está mostrándose agresivo como el que más. 

Deportivo-Valencia

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Mario Soriano (8). Motor. Completó su primer gran partido en la máxima categoría. Controló el encuentro a su antojo y dejó varios pases marca de la casa, uno de ellos la asistencia a Aubameyang. 

Riki (6). Necesario. No intervino demasiado con la pelota, pero entendió a la perfección su rol sobre el césped sin ella para sujetar a la defensa valencianista y dejar espacios para que otros maniobraran. 

Luismi (6). Atrevido. El zurdo fue creciendo a medida que avanzaba el encuentro y se convirtió en una tercera vía para que sus compañeros encontraran como progresar. Le faltaron fuerzas. 

Aubameyang (8). Enrachado El gabonés sigue convirtiendo en oro todo lo que toca. Su arranque de temporada es sobresaliente y dejó otro tanto al alcance de pocos. Trabaja y no para de ofrecerse. 

EL MEJOR. Bil Nsongo (9). Indomable. El delantero camerunés firmó un encuentro de los de delantero de verdad. Desde su llegada al primer equipo no para de crecer y ayer fue una auténtica pesadilla para la zaga del Valencia... y una bendición para sus compañeros. No paró de ofrecer soluciones al apoyo y al espacio para, después, ser el primer defensor cuando el equipo perdía la pelota. Tuvo un par de ocasiones y se marchó sin marcar, aunque en el tercero tuvo un porcentaje alto de culpa.

Los cambios

Gijselhart (4). Demasiado revolucionado.

Yeremay (5). Intervino poco, todavía le falta chispa. 

Alti (4). Expulsado por protestar en el añadido. 

Loureiro (5). Apuntaló la línea defensiva. 

Asp Jensen (5). Mostró ganas en pocos minutos.

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