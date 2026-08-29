Miguel Loureiro para todo, también en Primera División

FEMiguel Loureiro da un pase desde el sector izquierdo del campo en el Málaga-Deportivo R10898 Fernando Fernández

La categoría cambia, no así las costumbres. Antonio Hidalgo tiene en Miguel Loureiro a uno de sus futbolistas de más confianza. La carrera del cercedense se proyectó desde que el técnico catalán llegó a Huesca y surgió entre ellos una conexión a la que el defensor también aporta intangibles que cimentan la tranquilidad del actual titular del banquillo del Deportivo. Porque un técnico busca certezas. Concentración. Liderazgo. Y apostar por Loureiro es abrazar la fiabilidad por encima del nivel neto. Elegir un suelo seguro antes que la posibilidad de un techo elevado, pero que puede acabar cayéndote encima.

Precisamente por ello, no es de extrañar que a la primera oportunidad que tuvo, el preparador del Dépor apostase por devolver la titularidad a alguien a quien sus propios compañeros bautizaron, con sorna, como “el hijo de Hidalgo”. El mote salió a relucir públicamente en el marco de las celebraciones del ascenso. Pero más allá de la guasa, ilustra la querencia del preparador por el zaguero, que debutó en Primera División en Málaga... a pesar de casi no haber tenido minutos en pretemporada.

Un problema físico que arrastraba de la pasada campaña retrasó su estreno en los amistosos de verano hasta el penúltimo duelo, en Génova. Y tras probarse en Italia algo menos de media hora, ya disfrutó de toda la segunda parte ante el Real Madrid, en el Teresa Herrera. Loureiro aún no estaba listo para ingresar en el once, pero apuntaba a tener una próxima disponibilidad... que Hidalgo aceleró en La Rosaleda.

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Así, ante un rival muy dinámico, el técnico entendió que en un plan de partido que en defensa pasaba por lanzar muy alto a Quagliata cuando el rival sacase el balón jugado desde atrás, Miguel le encajaba mejor que Bright Ede, que había tenido un notable debut frente al Elche.

De esta manera, el técnico dejó en el banco al central polaco, más dotado para los duelos y zurdo de pie, para dar entrada a un Loureiro diestro, pero con mejores condiciones a la hora de salir de zona para anticipar o ejercer, por momentos, como lateral izquierdo de facto.

Cumplidor

Quizá pesó en esa decisión la formación de Loureiro como lateral, aunque seguro que el cuerpo técnico visualizó un plan que pasaba por evitar errores más que por ejecutar grandes acciones defensivas. En ese papel volvió a rendir el gallego, que culminó un encuentro sobrio en cuanto a proteger la portería, por más que las estadísticas no le den ganador de duelos (2 de 9, contando terrestres como aéreos).

Sin embargo, Miguel estuvo incómodo cuando se trató de construir el juego del equipo en fase ofensiva. En ese escenario, el Málaga incluso trató de orientar al Deportivo para que su inicio de juego pasase más por Miguel Loureiro que por Lucas Noubi, Lorenzo Amatucci o Mario Soriano. El conjunto malaguista manejó su bloque alto buscando que fuese el de Cerceda el que tuviese que decidir qué hacer con el balón y ejecutase, aprovechándose de que jugaba en un perfil poco óptimo para su pie hábil, aunque no desconocido para él, pues ahí acabó jugando el pasado curso.

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Así, Miguel fue el futbolista del Dépor con más toques de balón registrados (77) y el que más pases intentó. Trató de conectar con sus compañeros en 64 ocasiones y lo logró en 59 (el 92% de las veces). Sin embargo, cuando intentó dar pases complejos, no terminó de estar acertado. Porque sus 6 envíos largos acabaron solo una vez en posesión de otro jugador con camiseta negra.

De esta manera, Loureiro debutó en la máxima categoría y a los 29 años —cerca de cumplir los 30 ya— tuvo un estreno más bueno que bonito, que ilustra lo que él es. De nuevo como el chico para todo de Hidalgo, una condición que le ha hecho llegar a estar donde está y le permite apuntar de nuevo al once ante el Valencia, en el que sería su estreno en la élite en Riazor.