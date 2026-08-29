Hidalgo y el acuerdo entre Dépor y afición: "Es la mejor de las noticias, queremos disfrutar de su apoyo"

Antonio Hidalgo, en la rueda de prensa previa al Deportivo-Elche Carlota Blanco

Antonio Hidalgo había sido uno de los miembros del Deportivo que más fuerte se había manifestado en favor de un entendimiento entre el club y la afición. También ha sido el primero en mostrar su alegría por el acuerdo que devolverá la animación a Riazor para el partido ante el Valencia. El técnico reconoce que el equipo debe mejorar con balón y espera que este domingo (21.30 horas) se vea una evolución del equipo:

Acuerdo club-afición. “La mejor noticia que podíamos tener hoy. Es una alegría volver a tener a todo el mundo unido. Esperemos tenerlos cerca, volver a estar juntos y, sobre todo, disfrutar. Hicimos un gran trabajo para estar en Primera y ahora queremos disfrutar. Tener ese apoyo, ese aliento, es una alegría”.

Cómo cambia. “Sobre todo porque es una emoción enorme tener a gente de tu lado que te cuida, te empuja, te sostiene… Es lo bonito del fútbol. Son emociones. Tenerlos de nuestro lado es ese plus. Ahora somos nosotros los que tenemos que poner todo ante un gran rival como el Valencia, sabemos todos históricamente lo que es. Hay que sufrir en los momentos malos, pero es mucho mejor con los nuestros de nuestro lado”.

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Grano de arena. “Soy una persona que siempre intenta unir a todo el mundo, siempre estoy dispuesto a ayudar. Intento entender a todas las partes, a todo el mundo. Lo más importante es la unión, es lo que nos ha hecho poderosos, fuertes. A partir de ahí, contentos de que llevamos a sumar juntos, es una alegría para todos”.

Adama Traoré. “Una gran noticia para una posición que nos va a dar mucho con esa velocidad, uno contra uno, ir al espacio… esos picos de velocidad que puede alcanzar en Primera. Hay que tener paciencia, lleva mucho tiempo sin entrenar con un equipo. Para este partido no estará”.

Estado físico. “Todos están más o menos en condiciones. Con Adama tendremos cautela. Viaje, cambiar de ciudad… tenemos que tener cuidado. En esas situaciones iremos con calma. El resto, todos entrenan con normalidad”.

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Primera victoria. “Es una categoría muy complicada. El Racing ayer va ganando 3-0 y… la Primera es muy exigente. Hay que estar concentrados, ser sólidos en defensa, establecernos mucho más en campo contrario y generar un volumen más alto de ocasiones”.

Más balón. “El objetivo es ganar, esto va de ganar. He hablado siempre de multitud de situaciones en las que lo importante es sumar de tres. Hay muchas maneras. El nivel ha aumentado con la llegada a Primera y tratamos de tener un balance entre ataque y defensa. En pretemporada hemos tenido a la gente de fuera y mediapunta no disponibles y no hemos podido hacer todas las probaturas. Con balón hay que mejorar. La solidez la estamos teniendo, encajamos en los dos partidos y no es todo lo bueno, pero hay que mejorar en lo ofensivo”.

Centro de la defensa. “Tengo claro quién va a jugar. Tomamos decisiones por las características que podamos encontrar o lo que creemos que se van a encontrar los centrales de ese costado”.

Amatucci. “Es un futbolista de muchísimo talento, ya conocíamos lo que podía dar como 6 e incluso como 8, acompañado de otro. Poco a poco se va sintiendo cómodo, va cogiendo peso dentro del equipo. Esa madurez, ese liderazgo lo necesitamos y estoy contento con su rendimiento”.

Angeliño. “Ha estado un tramo de pretemporada sin estar con nosotros. Poco a poco va cogiendo lo que queremos. Está en un proceso de coger su pico mejor, pero estaría disponible para jugar de inicio”.

Yeremay y Mella. “David ha estado cuatro meses fuera. Cuando estás mucho tiempo fuera y vuelves, hay momentos en que te encuentras fresco y luego tienes un pequeño bajón. Está en ese proceso de volver a sentirse fresco. Yere va acumulando minutos y cada vez está más preparado para salir de inicio”.

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Valencia. Los equipos de Corberán son equipos muy bien trabajados. Muchas variantes, han ido cambiando posiciones, eso cambia a la hora de ver qué tipo de partido podemos esperar. También están teniendo bajas, están haciendo partidos muy correctos contra dos rivales de entidad, contra Betis y Celta. Esperamos partido igualado y trataremos de llevarlo a nuestro lado”.

Mercado. “Siempre hablo de lo mismo. Está abierto hasta el martes y todas las plantillas son susceptibles de mejora. Tenemos al gran grueso de la plantilla aquí, veremos qué pasa”.

Mediocentro. “Tengo cinco mediocentros. Está abierto, pero todo puede pasar. Veremos qué sucede”.