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Dépor

El estreno de Adama Traoré con el Deportivo tendrá que esperar

Hidalgo descartó la participación del último fichaje blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
29/08/2026 12:50
Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo
Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo
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Riazor no podrá ver al hasta ahora último fichaje del Deportivo de momento. Adama Traoré, que llegó el pasado miércoles a A Coruña para firmar un contrato de dos temporadas como blanquiazul, continuará unos días más con su puesta a punto después de un verano trabajando en solitario. “Es una gran noticia para una posición que nos va a dar mucho con esa velocidad, uno contra uno, ir al espacio… esos picos de velocidad que puede alcanzar en Primera. Hay que tener paciencia, lleva mucho tiempo sin entrenar con un equipo. Para este partido no estará”.

No quiere correr ningún riesgo Antonio Hidalgo, que ya ha tenido que lidiar con suficientes problemas físicos durante la pretemporada, algo en lo que ha vuelto a insistir como factor para explicar el inicio irregular del equipo en lo que respecta al juego. No es el extremo el único que todavía está lejos de su mejor versión. Otro futbolista que también está en ese proceso y que busca su estreno es Angeliño. El lateral de Coristanco firmó a principios de agosto y tuvo sus primeros minutos en el Teresa Herrera, pero desde entonces no ha vuelto a aparecer sobre el césped.

Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo

LA LUPA | Así es el Adama Traoré que llega al Deportivo: un atajo para salir de la cueva

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En otro punto están David Mella y Yeremay, cada vez más cerca de poder salir de inicio. El canario, ya con su futuro anclado a Riazor salvo giro inesperado en las últimas horas de mercado, debutó frente al Málaga y parece haber dejado atrás sus problemas de pubalgia y no hay que descartar la posibilidad de que hoy sea uno de los elegidos para un frente de ataque en el que Aubameyang es la única pieza fija, bien sea acompañado o solo como en La Rosaleda.

Más allá de los diferentes estados de forma, la buena noticia para Hidalgo es que con el inicio de temporada se ha vaciado la enfermería prácticamente por completo. El técnico tiene disponible a toda la plantilla del primer equipo, a lo que hay que sumar la presencia de Bil Nsongo y Gijselhart, que continúan con dorsal del Fabril. José Ángel, Charlie Patiño y Dani Barcia apuntan a quedarse de nuevo fuera de la convocatoria, mientras que el canterano Noé Carrillo sigue siendo la única baja obligada mientras se recupera del fuerte esguince de tobillo que sufrió hace unas semanas ante el Madrid en Riazor durante el Teresa Herrera.

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