El Deportivo reestablece el orden del fútbol gallego

Tangana durante el Levante-Deportivo (2-2) de la temporada 2017-18, tras el cual los blanquiazules estuvieron por encima del Celta en la tabla por última vez hasta agosto de 2026 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La segunda jornada de Primera División ha cerrado otra herida abierta en el deportivismo durante los años del barro. Al tiempo que el conjunto blanquiazul se hundía en el fango, el eterno rival encontraba una estabilidad en Primera División, competía en varias ocasiones en competición europea e incluso acariciaba sus primeros títulos oficiales. Sin embargo, la derrota del Celta el pasado jueves ante el Osasuna (1-2) ha vuelto a colocar al Deportivo, justamente nueve años después de la última vez, por encima del cuadro olívico en la clasificación liguera.

Del 27 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2026. Nueve años marcados por las penurias en Riazor y por la solidez en Balaídos. Desde aquella segunda jornada de la campaña 2017-18 no aparecía el Deportivo por encima del Celta en la clasificación liguera. Entonces, los blanquiazules venían de abrir el campeonato perdiendo con el Real Madrid (0-3) el día en que Riazor ovacionó a Isco y de arrancar un punto del Ciutat de Valencia (2-2) en su primer encuentro a domicilio. El Celta también había perdido en la apertura liguera, pero por menor diferencia de goles, ante la Real Sociedad (2-3). Su derrota en el Benito Villamarín ante el Betis (2-1) en el segundo encuentro dejó al conjunto celeste por última vez, hasta hoy, por debajo del blanquiazul en la tabla clasificatoria.

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El Celta se impuso al Alavés (1-0) con un tanto del uruguayo Maxi Gómez en una tercera jornada en la que el Deportivo tropezó en Riazor ante la Real Sociedad (2-4) pese a haber equilibrado el 0-2 inicial. Desde entonces, el Deportivo se lanzó por una cuesta abajo sin frenos hasta hace poco menos de tres años, cuando sumaba 8 puntos tras 8 jornadas, que lo situaban en la décimo sexta posición del grupo 1 de Primera RFEF, el primero de descenso a Segunda RFEF, la cuarta categoría de la pirámide del fútbol español.

Después de aquel sufrido empate en inferioridad numérica desde el minuto 12 en El Toralín ante la Ponferradina (1-1), merced a un impecable testarazo de Pablo Vázquez, el Deportivo era el sexto clasificado entre los equipos gallegos en el curso 2023-24. El Celta era decimoctavo en Primera con 6 puntos tras 9 jornadas, mientras que el Racing de Ferrol ocupaba la undécima plaza en Segunda con 16 puntos en 11 partidos. En Primera RFEF, el Deportivo se encontraba a rebufo de Celta Fortuna, cuarto con 14 puntos; Lugo, noveno con 12 y Arenteiro, décimo cuarto con 9.

Otro momento bajo se había producido en la campaña 2020-21. El cuadro blanquiazul tuvo entonces por encima, entre las jornadas 12 y 16, a Racing de Ferrol, Compostela y Celta Fortuna, además de al Celta en Primera y al Lugo en Segunda. El Deportivo era en aquel instante, como en la temporada 2023-24, el sexto equipo en la clasificación de clubes gallegos.

En la temporada 1974-75, la primera de los blanquiazules en la tercera categoría, el Deportivo solo había tenido por encima a un máximo de tres clubes gallegos: Celta (en Primera), Ourense (en Segunda) y en contadas jornadas de su misma categoría a Pontevedra (en la primera) y Lugo (en la quinta, sexta y séptima). El segundo paso del Deportivo por el tercer nivel del balompié nacional tuvo lugar cuando ningún club gallego militaba en Primera y Segunda. Por tanto, aquella temporada 1980-81 en el grupo 1 de Segunda B solo se vio por debajo de otro equipo gallego, el Celta, en las jornadas 1 y 2 y desde la 7 hasta la 38.

Ventaja celeste

Pese a las mejores clasificaciones y palmarés del Deportivo, la historia sitúa por delante al Celta en el duelo particular entre los gigantes del fútbol gallego en un mayor número de temporadas. El conjunto celeste finalizó muchos más cursos por encima del Deportivo en la tabla que al contrario. El equipo vigués acabó por delante del cuadro herculino en 56 de las 95 campañas de Campeonato Nacional de Liga –el 59% de la historia del torneo–, por 39 en que los coruñeses aventajaron a los olívicos, el 41% restante.

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La mayor racha de hegemonía céltica alcanzó los 20 años, entre las temporadas 1969-70 y 1989-90. La mejor serie de superioridad deportivista curiosamente no se corresponde con los años de gloria del SuperDépor y el EuroDépor, sino con la época del Deportivo ascensor en los años 60. Los blanquiazules siempre acabaron por encima del Celta entre las campañas 1961-62 y 1968-69, en un total de ocho cursos consecutivos. Pese a que en la mitad de ellos militó en la categoría de plata, también en Segunda División acabó superando al equipo vigués en la clasificación final.

Durante la era dorada blanquiazul, el Celta llegó a aventajar al Deportivo a la conclusión de tres campeonatos. Primero, en los cursos 1997-98 (sexto frente a duodécimo) y 1998-99 (quinto frente a sexto). Después, repitió éxito en la campaña 2005-06 (sexto frente a octavo). Por ello, el mejor Deportivo de todos los tiempos solamente superó a su eterno rival durante un máximo de siete campañas consecutivas, las comprendidas entre la 1990-91 y la 1996-97. Posteriormente, el cuadro coruñés culminó dos series de seis temporadas cada una: 1999-00 a 2004-05 y 2006-07 a 2011-12.

Esperado reencuentro

El sorpaso deportivista se suma a los alicientes de la temporada del reencuentro entre blanquiazules y celestes. Nunca había transcurrido tanto tiempo sin la disputa de un derbi de la máxima rivalidad gallega. El último precedente data del 5 de mayo de 2018, en un partido celebrado en Balaídos y que concluyó empate (1-1). Desde entonces han pasado ocho años y casi cuatro meses, aunque el período se extenderá hasta los ocho años y casi ocho meses, puesto que los eternos rivales no se verán las caras hasta el fin de semana del 3 de enero de 2027, en el marco de la decimoctava jornada.

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El regreso del derbi está en boca de todos. El ascenso del Dépor motivó la ampliación de contrato del capitán celeste, Iago Aspas, deseoso de un último baile ante el adversario del norte. También el campeón del mundo Borja Iglesias se pronunció de forma favorable al regreso del Deportivo a Primera, en aras del incremento del poderío del fútbol gallego.

Menos conciliadora estuvo hace unas semanas la presidenta celeste Marián Mouriño. La heredera del trono olívico afirmó que “al Deportivo le faltan 14 años seguidos en Primera para luchar por los mismos objetivos”, aunque inmediatamente se contradijo a sí misma al situar a ambos clubes en la lucha por la permanencia. Solo se han disputado dos jornadas, pero al menos de momento el Dépor vuelve a estar por encima del Celta.