Deportivo - Valencia: horario, dónde ver por TV y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports

Aubameyang, en un entrenamiento con el Deportivo Javier Albores

El Deportivo intentará este domingo en Riazor conseguir su primera victoria en Liga, después de los dos empates logrados ante Elche y Málaga. En esta ocasión, el rival será el Valencia, un equipo con el que el Dépor protagonizó una histórica rivalidad en la década de los noventa.

🕘 ¿A qué hora se juega el Deportivo - Valencia?

El Deportivo-Valencia se disputa este domingo 30 de agosto a partir de las 19:30 horas en el estadio de Riazor. LaLiga fija oficialmente el encuentro a esa hora y dentro de la jornada 3 del campeonato.

Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Liga desde la temporada 2017-18.

Partido: Deportivo - Valencia

Competición: LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports Jornada: 3

3 Fecha: Domingo, 30 de agosto de 2026

Domingo, 30 de agosto de 2026 Hora: 19:30 horas

19:30 horas Estadio: Riazor

📺 ¿Dónde ver por TV el Deportivo - Elche?

El partido entre el Deportivo y el Valencia podrá verse en directo a través de DAZN, que emitirá el encuentro. El partido no se emitirá en abierto, por lo que es necesario tener contratado el servicio con DAZN, ya sea de manera directa o a través de otras plataformas, como Movistar o Orange.

El Deportivo-Elche podrá seguirse online a través de DAZN, con la emisión disponible en los dispositivos compatibles con la plataforma.

Además, en DXT Campeón se podrá seguir toda la actualidad del encuentro, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del partido en directo y toda la información posterior al duelo de Riazor.

🔵⚪ Un clásico que regresa

Riazor volverá a disfrutar de un encuentro entre dos viejos enemigos. Desde el penalti fallado por Djukic que privó al Dépor de ser campeón de Liga ante los chés en 1994, ambos se han visto las caras en innumerables ocasiones, y en muchas de ellas con títulos u objetivos grandes en juego.

Ahora, con la vuelta del Dépor a Primera, ambos vuelven a verse las caras en Liga ocho años después de la última vez.