Carlos Corberán: "Es un sinsentido jugar dos partidos en dos días. Las lesiones de Guido y de Maffeo son consecuencia de eso"

Carlos Corberán en un partido con el Valencia Valencia CF

Carlos Corberán compareció este sábado ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Deportivo en Riazor (19.30 horas), un encuentro para el que el técnico valenciano no podrá contar con Guido Rodríguez. La gran mayoría de las preguntas se centraron en la lesión del centrocampista, confirmada esta misma mañana y que se suma a la baja de Maffeo para el encuentro ante el conjunto blanquiazul, Además, anunció que el resto de sus futbolistas están disponibles y el regreso de Foulquier a la convocatoria.

Ambiente dentro del vestuario. "Si hubiera algún aspecto que me preocupase, lo habría señalado. Los veo con ganas de ganar, el equipo se ha vaciado en el campo, con cosas bien hechas y con cosas que tenemos que mejorar. La actitud y el compromiso están siendo intachables".

Mercado. "Son conversaciones internas con el club".

Lesión de Guido Rodríguez. "Si tú haces un sistema con dependencia de un jugador, está mal elegido. No puede trastocar todo lo que organizativamente trabaja el equipo. No puede depender de un jugador atacar o defender de una forma. Confeccionar la plantilla es eliminar dependencias y lo segundo, juegue quien juegue, mañana juega el Valencia. La afición tiene que ver que su equipo se desvive en el campo por luchar lo que queremos. Por encima de un nombre propio, eso es lo que queremos".

Enfermería. "En la rueda de prensa anterior, antes del Betis, dije que era un sinsentido que el jugar en agosto partido, dos días y partido. Las lesiones de Guido y de Maffeo son musculares y son consecuencia de eso. Es llevar al jugador a una situación límite. El resto está disponible y la noticia positiva del regreso de Foulquier, que da un paso al frente en un momento delicado por las bajas y vuelve a la convocatoria".

Acierto de cara a puerta contra el Betis. "Marcar goles siempre es importante, pero ahí hay dos aspectos, la producción y la eficacia. Ambos responden a una responsabilidad colectiva, tanto a la hora de generar como de finalizar. Es trabajo de todos. Hay acciones que, como el balón parado, nos corresponden a todos. Muchos ataques empiezan en el portero y es el primero que, con su decisión, el equipo puede tener una situación ofensiva. Al final, es una cuestión colectiva en la que todos tenemos que darle respuesta y seguir poniendo el foco, desde el Celta al Betis, el equipo generó más volumen de ataque y es una responsabilidad de todos tener eficacia".

Sistema de juego. "No hay un sistema ideal. Lo más importante es la identidad. Cuando el equipo tiene valentía, es sólido, transmite principios y valores que no tienen que ver con un sistema. Los haces con línea de cuatro o de cinco. Cuando jugamos con línea de cinco, no hacemos una línea pura de cinco defensas, ahora jugamos con un mediocentro que en ataque te permite hacer cosas. Trabajamos para tener señas de identidad.

Falta de gol. "Nos ha faltado gol en los dos partidos anteriores. No se puede hacer una generalización de que vaya a ser así. No tengo ninguna duda de ellos, aunque el mercado esté abierto y queramos mejorar la parcela ofensiva. Más volumen y mejorar la eficacia. Es trabajo de todos".

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Salida de balón. "No veo que el equipo pueda tener problemas si juega o no Guido. Tenemos jugadores que son importantes en el equipo y con las condiciones similares a él. Juegue quien juegue, el equipo está en disposición de competir y de ir a por la victoria”.

Elliot. "No respondo a rumores que tienen que ver con el mercado. Doy mi opinión cuando el club me pregunta y lo dejo a nivel interno".