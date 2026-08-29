Adama y Yeremay, nacidos para encarar

Adama Traoré y Yeremay, dos regateadores natos Fulham/Germán Barreiros

El regateador vive una paradoja en el fútbol moderno, que lleva años empujando hacia un modelo con menos libertad individual, con predominio de la posesión, con movimientos mecanizados y con poco margen para la improvisación. Y sin embargo, esa misma tendencia ha disparado la cotización de los futbolistas creativos en el uno contra uno, esos gambeteadores capaces de romper con su chispa la previsibilidad de sistemas defensivos cada vez más ordenados y estudiados.

En ese contexto llega el Dépor a la temporada 2026-27 con dos de los mayores dribladores de sus respectivas ligas en las dos últimas campañas. Yeremay Hernández y Adama Traoré formaron parte del top 10 de jugadores con más regates exitosos por 90 minutos en Segunda División y Premier League, respectivamente. Estilos distintos, formas distintas de superar al rival, pero la misma consecuencia, ya que los dos son capaces de hacer avanzar a su equipo por su cuenta, dejando adversarios atrás con relativa facilidad.

Adama Traoré es la última pieza de esta dupla desequilibrante. El reciente fichaje blanquiazul se coló la pasada campaña en el sexto puesto de la Premier League en regates completados por 90 minutos. Pese a repartir minutos entre Fulham y West Ham sin encontrar apenas continuidad, cuando pisó el césped no se escondió. Traoré completó 2,9 desbordes por partido, solo por debajo de nombres como Rio Ngumoha (Liverpool, 4,9), Jérémy Doku (Manchester City, 4,2), Kevin (Fulham, 3,8), Estevao (Chelsea, 3,1) y Mohammed Kudus (Tottenham, 3).

Y no es un ‘season hit wonder’, un jugador con solo una campaña destacada en este sentido. Ya en la 2024-25, el extremo formó parte de los diez mejores encaradores de la Premier League, con 2,5 acciones logradas por 90 minutos, que le valieron el noveno puesto de una lista liderada entonces por Doku, con un abultado 6,4, y completada por datos más terrenales como los de Nwaneri, Kudus, Julio Enciso, Ramón Sosa, Savinho, Iliman Ndiaye y Kamaldeen Sulemana.

El nuevo jugador blanquiazul, además, firmó en ambas campañas un porcentaje de acierto superior al de la mayoría de ese top 10. En la 2025-26 culminó el 60% de sus intentos, mejor registro que casi todo el grupo, solo por detrás del joven Ngumoha, con un 69,8%. Un curso antes cerró con un 57,1%, únicamente superado por Sosa, Nwaneri y Doku.

Con la lógica diferencia de nivel entre categorías, Yeremay Hernández también se ha hecho un nombre en el fútbol español a base de pulverizar estas métricas en las dos últimas temporadas. En la 2024-25, la de su debut en el fútbol profesional, el canario fue directamente el dominador absoluto: 3,8 desbordes por 90 minutos, por delante de Kevin Medina (Málaga), Cristian Carracedo (Córdoba), Álex Calatrava (Castellón), Gerard Valentín (Huesca), Nico Fernández (Elche), Brian Ocampo (Cádiz), Iñigo Córdoba (Burgos), Paulino de la Fuente (Oviedo) y Suleiman Camara (Racing).

La pubalgia condicionó de forma severa su curso pasado, pero aun con las molestias logró colarse de nuevo entre los seis mejores de la categoría, con 2,7 acciones completadas por partido. Solo Lucas Ribeiro (Cultural Leonesa, 4,2), Pejiño (Las Palmas, 3,3), Larrubia (Málaga, 3) y Jastin García (Andorra, 2,8) hicieron más. Carracedo acabó igualado a él, aunque con mejor porcentaje de éxito. En ese apartado, el ‘10’ mantuvo un dato similar en ambas temporadas, un 51,1% en la última y un 50,6% en la anterior.

Dos estilos diferentes

Más allá de las estadísticas, que sirven para dar contexto pero nunca cuentan toda la historia, el Dépor cuenta con dos amenazas contrastadas para el mano a mano. Yeremay inventa en espacios reducidos, sale de los problemas a base de imaginación y conserva, aunque mermada en el último año por la pubalgia, esa arrancada capaz de dejar petrificado a su par. Adama, en cambio, tiende a fintar primero con el cuerpo para arrancar después con una explosividad y una potencia que hacen daño sobre todo a campo abierto.

Para Antonio Hidalgo, contar con jugadores de este perfil es casi una bendición. El equipo ha mostrado en los dos primeros partidos de Liga una versión reactiva, más replegada en su propio campo de lo que probablemente le gustaría a su entrenador. Y ahí es donde Yeremay y Adama se vuelven determinantes, ya que permitirán avanzar metros sin depender de grandes automatismos colectivos, solo con su creatividad y su explosividad, y ofrecen una salida directa a algunas de las carencias que arrastra este equipo.

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Son jugadores muy diferentes entre sí. Uno formado en la cantera y forjado en el barro. El otro, curtido ya en las mejores ligas de Europa, con un pasado por el Barcelona y por media Premier League. Pero cada uno a su manera acerca al Dépor a la portería rival encarando rivales, ese recurso que el fútbol contemporáneo ha ido arrinconando en favor de la circulación y la paciencia, y que, paradójicamente, cada vez necesita más para romper defensas.

El reto para Antonio Hidalgo será que ambos convivan en una estructura optimizada. Pero el punto de partida es un lujo poco habitual para un recién ascendido, ya que son dos argumentos individuales capaces de resolver un partido en un chispazo, cuando el resto del plan no encuentra grietas por otro lado.