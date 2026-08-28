Noubi, entre el liderazgo potencial y los toques de atención

Lucas Noubi, central del Deportivo, recibe el balón durante el partido en Riazor ante el Elche Javier Alborés

El inicio de la temporada 2026-27 no está siendo el deseado para Lucas Noubi. El belga es el central llamado a liderar la defensa del Deportivo por su potencial y su personalidad, pero en sus dos primeros partidos en la élite del fútbol español ha salido en las dos fotos de los goles del rival. La falta de concentración, la interpretación del juego en algunos lances y las pequeñas desconexiones, cuestiones que fue puliendo el pasado curso en Segunda, han vuelto a entrar en escena en una Primera División que no perdona.

A pesar de este inicio irregular, el papel que ha adquirido Noubi en el Deportivo no se lo ha regalado nadie. Antonio Hidalgo lo fue probando poco a poco en la pretemporada de la 2025-26, primero como lateral derecho, sin apenas responsabilidad defensiva, hasta que se sintió cómodo para otorgarle el eje de la zaga al joven futbolista. No fue de un día para otro. Noubi pasó de ser un recurso a terminar formando, junto a Ximo Navarro y Miguel Loureiro, un trío que dio al Deportivo una sensación de seguridad que no tenía desde hacía tiempo. Noubi, que había llegado libre del Standard de Lieja tras un año prácticamente parado por su negativa a renovar, necesitó ese primer curso para adaptarse a todo un nuevo contexto. Al final de la 2025-26 era, para buena parte de la Liga Hypermotion, uno de los mejores centrales de la categoría.

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Ahora le toca otra adaptación, distinta a la primera. Ya no tiene que aprender un idioma ni acostumbrarse a un país ni a un nuevo club. Tiene que, como muchos otros compañeros en el Dépor, acostumbrarse a Primera. De momento, Noubi es el único central del Deportivo que ha completado los 90 minutos en los dos primeros partidos de Liga, por delante de Bright Ede y de Miguel Loureiro. El joven futbolista de 21 años mantiene la confianza del técnico y está gozando de nuevo de continuidad, pero se trata de un arranque liguero agridulce debido a los dos errores que han permitido empatar a los primeros rivales blanquiazules.

En el estreno liguero ante el Elche, en Riazor, Noubi perdió de vista a Marc Aguado en el rechace de una acción a balón parado. El centrocampista rival se le adelantó en el área y cabeceó a la red un centro medido desde la izquierda de Gonzalo Villar para hacer un tanto que supuso el 1-1 definitivo. Un despiste, de esos que en Segunda quizá no se reflejaban en el marcador. En Primera, el castigo es mayor.

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En La Rosaleda, la secuencia es más larga y más dolorosa. Rafita robó el balón en la línea divisoria, aprovechando un fallo de cálculo de Ximo Navarro. Noubi decidió recular hasta meterse dentro del área, donde ya no hay margen de error, y no orientó la conducción de Rafita, diestro, hacia su pierna izquierda. La puntilla llegó cuando el central sacó la pierna izquierda buscando el robo, falló, y al intentar rectificar cruzó su rodilla en la trayectoria del rival. Penalti. Chupete no perdonó y el Málaga firmó el 1-1 definitivo.

Dos errores, dos fotos, dos goles. Pero reducir el arranque de Noubi a esas dos jugadas sería quedarse corto. Más allá de los penaltis y los despistes puntuales, el belga ha estado impreciso en la salida de balón y errático en algunas acciones defensivas, facetas que en Segunda resolvía casi siempre con un salto más alto o una zancada más larga que el rival. El físico sigue ahí. Lo que ha cambiado es que, en Primera, el físico ya no tapa tanto.

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Porque ese era, en el fondo, el patrón de sus errores incluso en la pasada temporada. Noubi nunca fue un central de lectura milimétrica. Sus fallos por exceso de confianza y sus despistes en la anticipación ya aparecían en Segunda, solo que su potencia para corregir y su tranquilidad con el balón los disimulaban casi siempre antes de que se convirtieran en gol rival. En Primera, esa red de seguridad se ha vuelto más fina.

El club coruñés, de momento, no ha movido ni un milímetro su apuesta. Antonio Hidalgo sigue viendo en Noubi al central que puede acabar mandando en la zaga del Deportivo, ese potencial jefe con personalidad y físico que otros no tienen. Las condiciones para liderar siguen intactas, con mención especial para su confianza, carácter y capacidad para ganar duelos. Lo que falla, por ahora, es la regularidad y la concentración sostenida durante 90 minutos. Esa letra pequeña que en Segunda apenas nadie leía y que en Primera se ha convertido en una parte importante del contrato.

Lucas Noubi no ha dejado de ser el jugador llamado a comandar la defensa del Deportivo. Por el momento, el belga está redescubriendo, jornada a jornada, que el mando en Primera División se gana partido a partido, como ya lo consiguió hacer el pasado curso en la categoría de plata.