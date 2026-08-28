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Dépor

La portería del Deportivo sigue siendo terreno accesible: del 73% al 100%

Ha recibido gol en los dos primeros partidos y mantiene la tendencia del pasado curso, en el que encajó en 31 encuentros

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
28/08/2026 05:00
Leo Román realiza un saque con la mano en el Málaga-Deportivo
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El salto de división y la incorporación de un nuevo portero no han cambiado la tendencia en el Deportivo. El conjunto blanquiazul mantiene la inercia del pasado curso a nivel defensivo. Porque en los dos primeros encuentros que ha jugado en la máxima categoría ha vuelto a conceder goles. Pocos, pero suficientes como para no dejar su arco a cero y ser incapaz de retener victorias que ya había comenzado a construir adelantándose en el electrónico.

A pesar de las notables garantías ofrecidas por Leo Román, el Dépor acumula este curso dos dianas encajadas. Una en cada partido. La inercia es idéntica a la de la pasada temporada en Segunda División. El curso acabó en ascenso y una de las claves fue la capacidad del equipo para sostenerse en los partidos. Para ello, resultó fundamental que el equipo no se despegarse nunca en el marcador. No conceder demasiado y, así, estar en disposición de puntuar. Sin embargo, esta habilidad tuvo un reverso negativo: la incapacidad para cerrar la meta.

De esta manera, el goteo de goles en contra para el Deportivo fue escaso, pero constante. Porque el conjunto coruñés encajó 44 tantos en los 42 partidos de liga, pero únicamente dejó 11 veces su portería a cero.

Es decir, fueron 31 los encuentros en los que el Dépor recibió al menos un tanto, una circunstancia que dificultó la obtención de puntos y obligó al equipo a conseguir muchos triunfos en el tramo final, tras reponerse del gol encajado.

Ni Ferllo, ni Parreño

De hecho, en toda la segunda vuelta, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tan solo dejó su meta virgen en cinco ocasiones (0-1 contra la Cultural, 1-0 frente al Eibar, 2-0 ante el Córdoba, 0-1 en Cádiz y 0-2 en Valladolid). Todas esas porterías a cero llevaron el sello de Álvaro Ferllo, que a pesar de ofrecer un buen nivel y ser decisivo en momentos claves, no logró mejorar las cifras de Germán Parreño en cuanto a goles encajados. Porque con dos partidos más disputados, el cancerbero riojano certificó un partido sin encajar menos.

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Mientras, el portero de Elche disputó 20 partidos y consiguió dejar el marcador del rival a cero en seis encuentros. Clave para ello fue un tramo inicial de curso en el que el conjunto herculino pudo acabar cinco encuentros de los primeros 13 sin encajar.

De este modo, entre uno y otro, el Dépor certificó solo 11 porterías a cero. Es decir, encajó al menos un gol en el 73,8% de los partidos de competición regular disputados.

De manera similar ha comenzado este curso, en el que únicamente Leo Román y el central Bright Ede, además del mediocentro Lorenzo Amatucci, apuntan a ser los nuevos nombres con peso en el equipo dentro del bloque defensivo. De hecho, ellos tres son los únicos que han jugado hasta ahora, pues ni Angeliño Tasende ni Teun Gijselhart han debutado por el momento en partido oficial con la elástica blanquiazul.

Tras la llegada de Adama, el club todavía continúa buscando algún refuerzo para esa parcela defensiva.

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