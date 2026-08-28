LA LUPA | Así es el Adama Traoré que llega al Deportivo: un atajo para salir de la cueva

Primer entrenamiento de Adama Traoré en Abegondo Javier Alborés

Cualquier forma de jugar es válida si se dispone de los futbolistas propicios y se ejecuta bien. Incluso las propuestas más reactivas, que viven de la pasividad como método para equivocarse menos que el rival. Es cierto que este tipo de fútbol suele ser más denostado que otros. Y desde un punto de vista lógico, puede ser hasta coherente. Porque si el balompié es un espectáculo, el espectador busca acercarse a él y pagar para divertirse lo máximo posible. Sin embargo, no hay nada más entretenido para cualquier aficionado que ganar el máximo número de partidos posibles. Y para eso trabajan los entrenadores y sus cuerpos técnicos, que se estrujan los sesos tratando de construir conjuntos competitivos, que dispongan del máximo número de herramientas posible para acercarse al triunfo.

En pleno debate tan lícito como recurrente sobre el juego de un Deportivo que, en el salto a Primera División ha potenciado su plan reactivo —o eso se ha visto en las primeras jornadas—, Antonio Hidalgo recibe a un futbolista que suena a música celestial en sus oídos. Al menos, si de lo que se trata es de encontrar soluciones para salir de la cueva defensiva y amenazar en transición ofensiva, como sucedía con el Patrick Soko que logró explotar en el Huesca dirigido por el actual entrenador blanquiazul. Porque amenaza a la carrera es, precisamente, lo que más puede aportar Adama Traoré (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1996).

Han pasado ya años del mejor momento del extremo catalán, que en el 2021 llegó a convencer a Luis Enrique como recurso para llevárselo a la Eurocopa con la selección española. El actual técnico del PSG veía en el jugador que por aquel entonces destacaba en el Wolverhampton inglés a un extremo nato a pie natural, capaz de generar ventajas en el regate simplemente desde su poderío físico. Quizá su paleta de colores se quedaba algo escasa, pero para aportar cuestiones de otra índole ‘Lucho’ ya tenía a su disposición a otros futbolistas.

Sin evolución

Un lustro más tarde, Adama continúa siendo, básicamente, el mismo futbolista. No ha perdido demasiada velocidad —al menos, a simple vista—, pero la madurez tampoco le ha hecho evolucionar mucho en otros registros de su juego. Sin embargo, que Traoré se parezca a lo que llegó a ser no es poca cosa. Sobre todo, teniendo en cuenta el contexto de un Deportivo que, si lo emplea como un recurso más que como discurso recurrente, podrá encontrar un arma para desatar el caos, un estado deseable cuando se trata de atacar al contrario.

Porque es cierto que Traoré está lejos de ser un jugador fiable. Más allá de que sus registros de participación han ido cayendo en los últimos años (1.181 minutos la pasada campaña entre los 554 de Premier y los 627 que computó entre las copas jugando primero para el Fulham y luego para el West Ham), el barcelonés es un futbolista no demasiado sutil. Descontrolado. Se podría decir que impreciso en sus contactos y errático en la toma de decisión. En resumen, poco fiable.

Las estadísticas de Adama (media por 90 minutos) comparadas con el resto de extremos de la Premier League

Pero todas estas cuestiones negativas son el peaje a pagar —probablemente bien a gusto— a cambio de la exuberancia física de élite absoluta de un jugador capaz de generar peligro por sí solo, desde su potencia en los duelos y su capacidad para recorrer metros a toda velocidad.

Y es que Adama tiene una notable capacidad para salir hacia sus dos perfiles. Dentro de que es un futbolista de recursos técnicos limitados, maneja las dos piernas. Siendo el diestro su pie dominante, el catalán conduce, regatea y centra con mucha naturalidad con la zurda.

Esa capacidad le permite ser un atacante algo más imprevisible y no tendente siempre al regate hacia fuera en banda derecha o hacia dentro en el costado izquierdo, un carril que ha venido ocupando con menos frecuencia, pero que no le es ajeno.

El mapa de calor de Adama Traoré de la temporada 2025-26

Por supuesto, hablar de regate en Traoré no es hacerlo de la gambeta en sí. Porque el catalán de ascendencia maliense vive prácticamente de encarar a su par de manera constante. Pero lo hace con un estilo particular, lejos de la habilidad en el engaño y la estética de genios como Yeremay Hernández. Sí, Adama cae mucho en fintar con el cuerpo. Estos amagos no son más que el preludio de una arrancada o bien, de un toque para generarse espacio y realizar la siguiente acción, ya sea una combinación en corto o un centro. Y aunque las fintas de Traoré son poco efectivas salvo que algún defensa pique y le entre, son el aderezo de un futbolista divertido de ver y que explota mejor sus condiciones cuando dispone de espacios.

Más al pie

Curiosamente, pese a sus posibilidades en velocidad, el que fuera compañero de Aubameyang en el Barcelona no es un futbolista de alto ritmo de juego. No encadena muchas jugadas de alta intensidad ni suele activarse para pedir el balón de manera recurrente al espacio. Más bien, tiende a solicitar el esférico al pie para, entonces, inventarse la jugada. No saca ventaja alguna ni de cómo se perfila, ni de sus controles, que están lejos de ser sutiles, como el resto de sus contactos. Pero si puede arrancar e ir acelerando es prácticamente inalcanzable. Mientras, cuando se trata de encarar en espacios más reducidos, dispone de la carrocería para proteger el balón y de la potencia de piernas para seguir abriéndose el hueco y encadenar la siguiente acción. Que puede salir bien... o rematadamente mal.

De este modo, se podría decir que Traoré es una moneda al aire. Adama no suma cifras. El pasado curso apenas logró dar una asistencia y a lo largo de su carrera, en 283 partidos disputados entre la Premier League y LaLiga, ha dejado únicamente 14 dianas y 29 pases de gol. Su disparo es poderoso, pero poco preciso. Además, le falta algo de colmillo e interpretación para atacar puntos de remate. En la asociación tampoco encuentra credibilidad —por sus dificultades tanto para ejecutar como para decidir—. Así, quizá la acción técnica definitiva que más domina es el centro, pues es capaz de identificar al receptor correcto, aunque sus envíos no siempre son los mejores en cuestión de altura y potencia adecuadas.

Expandirse

Así, pese a unas limitaciones que siempre le han marcado un evidente techo, Adama Traoré puede acabar siendo un futbolista capital para el Deportivo.

A pesar de que su mentalidad defensiva no es la mejor, el ex del West Ham podría funcionar en ese rol de carrilero que acaba fusionándose a la zaga —aunque si se activa, es ganador de duelos por avasallamiento físico—. Pero quizá hundirlo sería un error, ya que la principal ventaja que Adama puede dar al Dépor es ejercer como primer receptor —mejor en el carril central— tras la recuperación para conducir y expandir al equipo cuando esté cerca de Leo Román. Para salir de la cueva. Sus piernas son capaces de ello.

En ataques posicionales tampoco sería extraño verlo cerca de Aubameyang cuando el equipo trate de salir desde abajo, ya que puede funcionar muy bien como recurso para jugar directo al espacio. En esas acciones es muy poderoso en el duelo, si puede trazar diagonales y coger velocidad. De hecho, estos años ha actuado puntualmente como punta.

Sin embargo, resulta más complejo imaginárselo por dentro ante defensas organizadas y con el Dépor instalado en campo rival. Ahí su sitio deberá seguir siendo la banda. Porque es en ese carril exterior donde puede recibir más de cara y explotar su vertiente individualista. La del futbolista diferente al resto que es capaz de todo.