El posible once del Deportivo ante el Valencia: las dudas de Antonio Hidalgo

Bil Nsongo conduce el balón en el Málaga-Deportivo Fernando Fernández

Ha sido una semana tranquila para el Deportivo, que cuenta prácticamente con todos sus futbolistas (a excepción del fabrilista Noé Carrillo) para afrontar el duelo de la tercera jornada de Primera División ante el Valencia (domingo, 19.30 horas) en Riazor.

Precisamente esta disponibilidad de su plantilla al completo, incluido Adama Traoré, hace que Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico tengan que debatir sobre qué resulta más conveniente a la hora de confeccionar la alineación del Deportivo ante el Valencia: seguir apostando por un equipo compuesto por más centrocampistas o devolver el protagonismo a una doble punta que fue la estructura habitual durante la pretemporada.

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En el primer encuentro de liga, ante el Elche en casa, el entrenador de Granollers apostó por acompañar a Pierre-Emerick Aubameyang de Bil Nsongo en la delantera. Por detrás, jugó un Jonathan Asp Jensen que no terminó de encontrar su sitio entre líneas. Mientras, de cara al segundo partido, en la primera salida del equipo, en el once del Deportivo ante el Málaga entró Luismi Cruz por Nsongo. A mayores, en el eje de la zaga, Miguel Loureiro partió de titular y fue Bright Ede, central zurdo ante el Elche, el que tuvo que esperar en el banco de suplentes.

De esta manera, Hidalgo podría apostar por otorgar continuidad al once de Málaga o dar entrada a Bil Nsongo de nuevo, sacrificando por el camerunés a un Luismi Cruz que destacó en La Rosaleda o a Jensen. Otra opción sería reforzar más el doble pivote Amatucci-Soriano con un tercer mediocentro, aunque Villares cometió un error grosero en Andalucía que estuvo a punto de costar un punto y tanto Teun Gijselhart como Riki Rodríguez todavía no han debutado esta temporada, ni siquiera entrando como suplentes.

Parece todavía precipitado que un Adama que no ha tenido pretemporada parta de inicio, aunque el internacional español sí podría entrar en la lista de convocados. Este sábado, Hidalgo podría confirmar en su rueda de prensa previa al partido si el extremo se vestirá de corto. Mientras, en defensa, el retorno de Ede por Loureiro o por un Noubi que no ha estado bien en este inicio de curso es la gran duda.