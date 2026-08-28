El exdeportivista José Rodríguez continúa coleccionando destinos exóticos

El exjugador del Deportivo, José Rodríguez, en las instalaciones del Odi Sports Club de Maldivas OSC

El exdeportivista José Rodríguez continúa acumulando destinos exóticos en su carrera futbolística. Después de pasar por equipos de Turquía, Alemania, Israel, Países Bajos, Bélgica o Albania, el centrocampista ha decidido aceptar la propuesta del Odi Sports Club y probar suerte en las Maldivas.

De este modo, el futbolista formado en la cantera del Real Madrid da un paso más y vivirá su primera experiencia profesional fuera de Europa, después de acabar su vinculación con el Flamurtari FC albanés.

Rodríguez militó en la temporada 2014-15 en el Dépor, después de destacar en el Castilla en Segunda División y disponer de la oportunidad de debutar en Champions League con 17 años. Tras una temporada como deportivista en la que jugó 25 partidos de liga a las órdenes de Víctor Fernández y Víctor Sánchez del Amo, el centrocampista se fue al Galatasaray. Ese fue el punto de partida de una larga lista de equipos extranjeros que ahora aumenta, todavía con 31 años, con el Odi Sports Club.