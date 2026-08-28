El Dépor se sienta hoy con la Federación de Peñas y representantes de Marathón Inferior para abordar el conflicto 

Panorámica del estadio de Riazor en el estreno liguero ante el Elche, con Marathón Inferior mayoritariamente de naranja Javier Alborés

El Deportivo celebra hoy la reunión de la mesa de diálogo con la Federación de Peñas y representantes de la afición de Marathón Inferior, el encuentro que el club anunció hace unos días como vía para intentar resolver el conflicto social abierto hace casi dos meses por las medidas ligadas a la nueva campaña de abonos en la antigua grada de General.

El anuncio de la creación de esta mesa llegó en una comparecencia de José Manuel García, director de Medios y Área Social, acompañado por Santiago Liste, responsable jurídico, y Jesús Blanco, director de Seguridad. García explicó entonces que el objetivo era “sentarse a negociar hasta que todas las partes se sientan más cómodas, siempre dentro del cumplimiento normativo y la protección de la institución y de los aficionados”. El director de Medios y Área Social justificó las medidas por la obligación del club de evitar sanciones económicas que consideró “insostenibles” y de “proteger a la afición” frente a posibles cierres de gradas, sectores o del estadio completo.

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Por su parte, Santiago Liste abordó en esa misma rueda de prensa una de las principales preocupaciones de los abonados, las cláusulas que permiten al club disponer de un asiento según su propio criterio, y aseguró que se trata de cláusulas habituales en la gestión de recintos que nunca se aplicarán de forma arbitraria. “En ningún caso se van a aplicar a mala fe ni sin que haya ninguna motivación detrás”, apuntó Liste, que insistió en que el objetivo no es criminalizar a la afición en su conjunto, sino “poner responsabilidad individual a hechos individuales”.

Los representantes del club evitaron entonces avanzar el contenido concreto de la reunión que se celebra hoy, aunque García adelantó que no habrá líneas rojas pero sí objetivos. También reconoció cierta autocrítica por no haber explicado antes o mejor las medidas, y justificó el momento elegido por la necesidad de escuchar primero, de forma individual, a los aficionados afectados.

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Asimismo, el Deportivo recibirá el domingo la visita del Valencia en el estadio de Riazor. Salvo cambios en las próximos días motivados por el desenlace de la mesa de diálogo, actualmente continúa convocada la huelga de animación, como sucedió en el estreno liguero ante el Elche. En la jornada inaugural, una parte de los aficionados que asistieron a Riazor vistieron de naranja en señal de protesta por las condiciones especiales que afectan a los socios de la grada de Marathón Inferior.