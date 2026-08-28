Cristian Herrera firma por un equipo que busca regresar al fútbol profesional

Cristian Herrera, durante su etapa en el Dépor, en un partido contra el Mallorca Carlota Blanco

Cristian Herrera ya tiene nuevo destino después de poner punto final a su etapa en el Deportivo. El delantero canario, de 35 años, se ha comprometido con la SD Huesca para las dos próximas temporadas y afrontará por primera vez en su carrera una campaña en Primera Federación. El conjunto oscense busca regresar a Segunda División tras el descenso del pasado curso y apuesta para ello por la experiencia de un futbolista que acumula más de una década compitiendo en el fútbol profesional.

Herrera llegó al Dépor después de su última etapa en la UD Las Palmas y defendió la camiseta blanquiazul durante dos temporadas. En A Coruña disputó 44 encuentros, en los que marcó cinco goles, antes de finalizar su contrato el pasado 30 de junio. Ahora coincidirá en El Alcoraz con el canterano Diego Gómez, cedido por el conjunto coruñés hasta final de temporada, en un proyecto que tendrá como principal objetivo recuperar la categoría perdida.

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El atacante pone rumbo a Huesca después de haber construido una extensa trayectoria entre Primera y Segunda División. En la categoría de plata suma 323 partidos y 60 goles, mientras que en Primera disputó 55 encuentros. Elche, Almería, Girona, Lugo, Ibiza, Las Palmas y Deportivo forman parte de un recorrido en el que se ha mantenido durante más de diez años en el fútbol profesional. Su última experiencia fuera de las dos principales categorías se remonta a 2013, cuando militó en el filial del Elche en el grupo III de Segunda División B.

La llegada de Cristian Herrera se produce en un verano en el que el futbolista zurdo contrajo matrimonio con Vera Martínez, jugadora que también cuenta con un pasado blanquiazul. El canario y la cántabra, que sigue sin equipo, se conocieron en Abegondo y ambos pusieron fin a su vínculo con el Deportivo al finalizar la temporada pasada.