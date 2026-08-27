Riazor amanece con una nueva pintada: "D€POR"

Pintada en el estadio de Riazor con el mensaje: "D€POR" Javier Alborés

Riazor ha amanecido de nuevo con una pintada. En las inmediaciones del estadio apareció el mensaje "D€POR", con el símbolo del euro sustituyendo a la letra 'e', como forma de protesta ante determinadas decisiones del club en los últimos tiempos.

No es la primera vez que las paredes del entorno de Riazor recogen este tipo de mensajes. El estadio ha sido en numerosas ocasiones escenario de pintadas y grafitis vinculados a momentos de descontento de parte de la afición blanquiazul, y esta nueva aparición se enmarca en el contexto actual de distanciamiento entre una parte de la hinchada y el club.

El Deportivo abrirá una mesa de diálogo para solucionar la crisis por las medidas de Marathón Inferior Más información

La pintada surge en medio de un conflicto abierto entre la entidad coruñesa y parte de su afición que se prolonga desde hace casi dos meses, originado por las nuevas condiciones específicas para los abonados de Marathón Inferior. Protestas, manifestaciones y el cese de la animación organizada por Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces han marcado el inicio de la temporada del Deportivo tras su regreso a Primera División.

En paralelo, el club dio este miércoles un paso para abordar la situación. José Manuel García, director de Medios y Área Social, compareció junto a Santiago Liste, responsable jurídico, y Jesús Blanco, director de Seguridad, para explicar las medidas adoptadas y anunciar la creación de una mesa de diálogo con representantes de las Peñas y de la afición de Marathón Inferior, con el objetivo de buscar puntos de encuentro. "A idea é sentarse nunha mesa e levantarnos de alí cando todos nos sintamos máis cómodos. Sempre cumprindo os obxectivos de cumprimento normativo e protexendo a institución e afeccionados", señaló García.