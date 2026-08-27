La visita del Valencia devuelve a Riazor la sensación completa de Primera

Luisinho y Rubén Vezo, durante el último Deportivo-Valencia en Riazor, el 13 de enero de 2018 Patricia G. Fraga

La temporada ya ha comenzado, el Deportivo ya ha vuelto a competir en Primera División y la afición blanquiazul ya ha vivido dos jornadas de su regreso a la máxima categoría. Primero se midió al Elche en Riazor, y el pasado lunes viajó hasta La Rosaleda para enfrentarse a un Málaga que le acompañó en el regreso a la élite. Sin embargo, este domingo, con la visita de Valencia, A Coruña recuperará una sensación diferente . Y es que será el primer encuentro del curso en el que se volverá a ver las caras con un rival al que llevan ocho largos años sin enfrentarse.

El pasado 30 de junio, el sorteo del calendario de LaLiga 2026-27 inició que el Dépor arrancara la competición contra dos escuadras que, de alguna manera, han formado parte del camino de regreso que el club coruñés ha recorrido durante las últimas campañas. La última vez que se enfrentó al Elche fue el 1 de junio de 2025, en un partido en el que el cuadro ilicitano logró el ascenso a Primera precisamente en Riazor, y contra el equipo malagueño fue el pasado 4 de abril, un encuentro que se saldó con empate en el feudo herculino. De esta manera, las dos primeras jornadas han tenido inevitablemente un cierto sabor a lo ya vivido recientemente .

En cambio, este fin de semana llega uno de esos clubes que durante muchos años fueron habituales en Riazor y que incluso forma parte de algunos de los momentos más recordados de su historia. Uno de esos partidos que mucho tiempo fue uno de los clásicos del fútbol español. Y, además, el equipo con el que el Dépor cerró aquella etapa en Primera antes de bajar a Segunda División.

Hay que remontarse a 2018 para encontrar el último capítulo de esta historia. El 20 de mayo de aquel año, el conjunto blanquiazul, ya descendido matemáticamente, cerró la temporada en Mestalla con una derrota por 2-1. Lucas Pérez marcó el tanto visitante, pero los goles valencianistas terminaron imponiéndose en una jornada que significó el punto y aparte a la andadura del cuadro herculino en la máxima categoría.

Un momento delicado para ambos

Ahora, más de ocho años después, ambos vuelven a encontrarse. Y lo hacen en un Riazor que atraviesa un momento social complicado, pero que ha esperado demasiado tiempo para volver a vivir partidos como este. Además, enfrente estará un rival que tampoco atraviesa su mejor momento, ya que la relación entre la entidad che y sus aficionados lleva ya varios años deteriorada. El principal foco del problema es Peter Lim, máximo accionista desde 2014, y quien mantiene una relación completamente rota con su hinchada.

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Además, la relación entre ambos equipos está cargada de recuerdos. Son dos clubes que se han cruzado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia y que protagonizaron algunos de los grandes duelos del fútbol español durante las décadas de los noventa y los primeros años del siglo XXI. De hecho, el club valenciano es el rival al que más veces se han enfrentado los blanquiazules en Primera, junto con Barcelona, Real Madrid y Athletic Club, y también fue uno de los adversarios habituales de aquel Dépor que peleaba por títulos, Europa y las posiciones más altas de la clasificación.

Entre esos recuerdos ocupa un lugar especial la final de Copa del Rey de 1995, disputada en el Santiago Bernabéu. El equipo, entonces dirigido por Arsenio Iglesias, se proclamó campeón tras imponerse al Valencia por 2-1 en una final que quedó marcada también por la lluvia y por la interrupción del encuentro. Fue el primer gran título de la historia del club coruñés y uno de los momentos que ayudaron a construir la leyenda del SuperDépor. Años después, ambos brillaron en escenarios de máxima exigencia europea. También coincidieron en la Liga de Campeones y, cada uno por su camino, protagonizaron grandes enfrentamientos contra gigantes del fútbol europeo que quedaron en la memoria de ambas aficiones.

Recuerdos amargos

Pero la memoria también guarda otros recuerdos que no son tan amables. El 21 de mayo de 2011, el Valencia volvió a abrir una herida en A Coruña 17 años después del famoso penalti de Djukic. El Dépor perdió la categoría en su casa ante el cuadro valenciano tras 20 años de andadura en la máxima categoría. En ese momento, comenzaron una época de subidas y bajadas, y el 19 de octubre de 2014, en el último regreso a Primera antes del actual, los blanquiazules golearon 3-0 al conjunto che, que llegaba invicto y como uno de los equipos revelación de aquel inicio de temporada. Gayà, en propia puerta, Lucas Pérez y Toché marcaron los goles aquella tarde.

En 2016, visitaron Riazor en dos ocasiones y ambos encuentros se saldaron con el mismo resultado en el marcador: 1-1. El último precedente en el estadio coruñés sucedió en enero de 2018, cuando el Valencia ganó 1-2, antes de que ambos volvieran a verse las caras meses después en Mestalla en la última jornada del campeonato.

Este domingo, la afición herculina volverá a recibir a uno de esos rivales que durante tantos años formaron parte de su paisaje habitual. Y quizá por eso, aunque la Primera División lleve ya dos jornadas en marcha, será cuando muchos deportivistas tengan la sensación definitiva de que el fútbol de la élite ha vuelto de verdad a A Coruña.