La caída a los infiernos del Valencia: de ser un equipo de Champions al ostracismo nacional

El defensa del Valencia Jesús Vázquez se lamenta durante el partido de la primera jornada contra el Betis Manuel Bruque

Hace ya muchos años que el Valencia dejó de ser aquel equipo que peleaba de forma sostenida por los títulos nacionales y también daba guerra en competiciones europeas. El conjunto che está viviendo uno de los momentos más delicados a nivel deportivo e institucional en sus 107 años de historia, y la afición ya ha manifestado su malestar en este inicio liguero ante esta situación. Con la llegada de Peter Lim, el club ha caído más de un escalón y los objetivos son cada año más humildes.

En el siglo XXI, el cuadro valenciano ha logrado cinco títulos (dos veces campeón de Liga, dos de Copa del Rey y una UEFA Europa League), ha sido subcampeón de Champions League y ha estado en el top 4 de la clasificación de Primera División hasta en diez campañas. Sin embargo, actualmente van a disputar su séptimo curso consecutivo sin jugar ninguna competición continental y su nueva realidad es que es un equipo que lucha en la parte baja de la máxima categoría.

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Desde la 2019-20, la mejor posición en la que ha quedado el Valencia ha sido de noveno (y lo ha hecho cuatro veces). En estas últimas siete temporadas, también terminó de decimosegundo, decimotercero y decimosexto, aunque estuvo cerca de llevarse el trofeo copero en 2022, pero los penales frente al Betis en la final lo impidieron.

Con este panorama y en vista de la caída, la afición pone como principal culpable a Peter Lim. El máximo accionista llegó al club en octubre de 2014, cuando compró cerca del 70% de las acciones. El empresario singapurense adquirió la mayoría de la propiedad, cuando en ese entonces era octavo en el ránking UEFA y el tercero en la clasificación histórica de España.

Actualmente, ya casi no quedan laureles para un Valencia que no está ni en el top 400 de los mejores equipos según la clasificación actual de la UEFA y ha caído hasta el quinto puesto histórico de Liga. En enero de 2016, el Atlético de Madrid lo superó en puntuación y recientemente se hizo propio el Athletic Club, por lo que los blanquinegros han desaparecido del foco internacional y han bajado dos escalones a nivel nacional.

Desde 2025, el hijo de Peter, Kiat Lim, asumió la presidencia, aunque se ha pasado por la ciudad en ocasiones muy contadas. El poco compromiso y la palpable indiferencia por el sentimiento valencianista han sido uno de los principales motivos de crítica por parte de la afición.

Ambiente crispado

La grada de Mestalla ya no pasa una y en la derrota del pasado martes contra el Betis volvió a dejar constancia de su descontento. El Valencia perdió por 0-1 en su campo con un gol de Pablo García en el minuto 83 y con este resultado suma un punto de seis posibles en las dos primeras jornadas, en las que por ahora no ha conseguido ni un solo gol.

La protesta no tardó en llegar y la afición pidió la dimisión tanto de Peter Lim como del director técnico Carlos Corberán. Al término del encuentro, el entrenador quiso quitarle hierro al asunto: "El ambiente de Mestalla ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta el final. No queremos nada más que ganar en Mestalla. Nos quedamos dolidos y aceptamos la crítica. Tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito y ganar partidos", comentó.

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Sobre esto también habló Pablo Maffeo. "Si abrimos una brecha, es lo peor que nos podría pasar a todos. Me ha pasado en Mallorca. Desde aquí les pido que por favor estén con nosotros, vamos a darlo todo y nos vamos a enchufar, pero que estén con nosotros porque los necesitamos y de verdad", reconoció el lateral.

Los aficionados también reclamaron más fichajes con el cántico y desde Mestalla se pudo escuchar el cántico "¿Dónde están los fichajes, los fichajes dónde están?". Hasta ahora, han cerrado cinco futbolistas (Justin de Haas, Sato, Aliou Dieng, Maffeo y Van Oevelen) y están cerca de incorporar al lateral derecho del Girona, Arnau Martínez, que llegó en la mañana de este miércoles a la ciudad para firmar su nuevo contrato hasta 2031.