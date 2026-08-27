La autarquía del islote Aubameyang

Aubameyang conduce el balón en el Málaga-Dépor Fernando Fernández

Si Luismi Cruz pudo aprender lo suficiente por su experiencia en Málaga como para defender el papel de llanero solitario en cualquier película del oeste, Pierre-Emerick Aubameyang quizá debió de sentir en La Rosaleda lo mismo que sintió Tom Hanks encabezando el reparto de ‘Náufrago’.

El delantero gabonés llegó este verano a Riazor para erigirse en líder de un equipo al que vio en Europa con sus propios ojos, pero que hoy no deja de ser un recién llegado a la máxima categoría después de ocho años alejado de ella. Sabía el africano que la empresa no iba a ser fácil. Que iba a tener que remangarse. Pero quizá no contaba con tener que ir a la guerra tan en solitario así de pronto, en un campo de batalla que el pasado curso era de segunda categoría.

Fue una batalla casi individual contra la defensa local la que tuvo que librar el exfutbolista del Olympique de Marsella, al que su equipo convirtió, sin quererlo, prácticamente en una isla. Porque Auba únicamente recibió 11 pases de sus compañeros.

La red de pases del Deportivo ante el Málaga, con Aubameyang (7) como futbolista más adelantado pero desconectado del juego

Fueron Miguel Loureiro, con 4 envíos, y Ximo Navarro, con 3, los que más lograron conectar con el delantero centro del equipo. Más allá de los centrales exteriores, la sinergia más repetida de Auba se dio con Mario Soriano y Luismi Cruz. En este caso, con envíos de ida, pero también de vuelta, salidos de las botas del dorsal ‘7’ del Deportivo hacia sus compañeros más próximos.

Pese a lo desastido que estuvo, el volumen de pases que recibió fue suficiente para que el futbolista de 37 años acabase fabricando un gol y dos remates más que estuvieron cerca de serlo. Porque Pierre-Emerick encontró el acierto en el servicio con el que Cruz le dejó mano a mano ante Alfonso Herrero con un control orientado que le sirvió de regate para burlar la salida del meta y empujar a gol a placer. Pero también amenazó al Málaga en un balón largo de Navarro, a espaldas de la defensa, que transformó en una carrera ganada ante Einar Galilea y un remate de primeras desde dentro del área, pero escorado y tras bote, que se marchó rozando el arco.

Producir

Aquella acción, al filo del descanso, fue la primera de sus dos jugadas en las que demostró su capacidad para gestionar sus propios recursos hasta ser autosuficiente. En la que se convirtió en un islote autárquico, como replicó en el minuto 69, cuando le cuerpeó a Puga para ganar un servicio de saque de banda, plantarse en la zona de castigo e inventarse de la nada un chut que obligó a Herrero a lucirse para evitar que todos pudiesen comprobar si el derechazo iba o no a portería.

De este modo, Auba participó todavía menos que en el estreno liguero, pero volvió a encontrar el camino para ser el futbolista más peligroso del conjunto coruñés y casi su única amenaza. Ante el Elche, con un gregario como Bil Nsongo al lado, Antonio Hidalgo le modificó el rol más participativo que venía desarrollando en pretemporada para enfocarlo más hacia el remate.

Orden y Talento #41 | Así vimos el Málaga 1-1 Deportivo Más información

La cosa salió bien, pues el gabonés anotó el primer gol del curso para el equipo en una sensacional maniobra. En Málaga, sin otro punta a su lado, el cuerpo técnico del Deportivo redobló la apuesta: llenó al equipo de más centrocampistas para que el delantero centro solo tuviese que centrarse en finalizar las jugadas, no en construirlas.

No le sirvió la fórmula para nutrir con un enorme volumen de balones a su ariete, pero este sí se pudo dedicar a aportar en la faceta en la que puede ser más diferencial en el Dépor: rematar a portería.

La mitad es Auba

Así, Auba fue protagonista de 3 de los 6 remates del equipo en Málaga, un porcentaje del 50% que le permite destacarse como la gran referencia y casi única solución ofensiva de cara a portería de un Deportivo que, en este inicio de curso, ha sido capaz de producir muy poco a nivel ofensivo.

En los dos primeros encuentros de la temporada, ante dos teóricos rivales directos, el Deportivo ha generado 12 remates totales, siempre según Wyscout. La cifra es inferior a la de 18 equipos de la liga, aunque tiene trampa. Porque los dos equipos que han rematado menos son el Celta y el Barcelona, que únicamente han disputado un encuentro. Por lo tanto, de facto, la escuadra coruñesa es la que menos situaciones de gol ha producido en esta pequeña muestra que compone el inicio liguero.

A pesar de estos pobres datos a nivel colectivo, Auba se sitúa al frente de la tabla de goleadores de LaLiga con dos dianas. Además, el capitán de Gabón acumula ya 5 remates, que suponen el 41,7% de los chuts totales del Deportivo y le colocan como el séptimo jugador de la competición en esta faceta. La paleta de remates la completan Mario Soriano y Jonathan Asp Jensen, con 2 disparos, y Bil Nsongo, Zakaria Eddahchouri y Luismi Cruz, con 1.

Cinco apuntes del Málaga-Dépor: empatar para ganar tiempo Más información

Tiene lógica que el gabonés haya sido el monopolizador de la amenaza blanquiazul en las dos primeras semanas de competición, pues aunque al equipo le ha faltado fluidez en el juego y más tiempo de disposición de balón, sí ha logrado encontrar a Auba en las posiciones de más peligro. El exjugador de Chelsea, Barcelona, Arsenal o Dortmund dio 4 toques en el área contra el Málaga. La cifra por sí sola puede parecer baja, pero si se compara con los 10 totales que logró el Deportivo, recalca el peso del punta en esa zona de finalización.

El duelo ante el conjunto malacitano no fue la excepción, sino que replicó lo sucedido en la puesta de largo del equipo contra el Elche. Aquel día en Riazor, de 11 toques en el área del conjunto blanquiazul, 4 llevaron también el sello de Auba.

“Es diferencial, con mucho talento en ese último tercio del campo. Vamos a trabajar para que pueda seguir aumentando su cuenta goleadora. Es un jugador de talla mundial. Es una bendición tenerlo con nosotros”, reconocía Hidalgo, que sabe que dispone de un recurso extremadamente diferencial, pero debe continuar trabajando para que el equipo encuentre más discursos que la autarquía de un futbolista que, en Málaga, fue más islote que epílogo de un discurso coherente.