La afición del Deportivo deja mensajes en el vestuario de Riazor: “Leo Román, suma puntos que te tengo en la Fantasy”

El mensaje a Leo Román Cedida

El tour del Museo del Deportivo, inaugurado el pasado mes de febrero, permite a los aficionados conocer algunos de los rincones más especiales de Riazor y acercarse a la historia del club coruñés desde dentro. Entre las paradas que forman parte de la visita, además de espacios como el terreno de juego, la sala de prensa o el café 1906, se encuentran los vestuarios, tanto el local como el visitante, un espacio habitualmente reservado para jugadores y cuerpo técnico del equipo.

La visita al vestuario del conjunto blanquiazul cuenta con un pequeño detalle que está dejando imágenes de lo más curiosas. Los usuarios que realizan el tour tienen la posibilidad de dejar escritos sus propios mensajes para los futbolistas. Algunos aprovechan para hacer sus porras para el próximo partido, otros envían ánimos e incluso hay quien se dirige directamente a alguno de los jugadores para hacer peticiones muy concretas.

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Uno de los que más llamó la atención estos días aparece colocado en la pizarra táctica. En un folio puede leerse un contundente “Dépor 5-0 Valencia”, en referencia al encuentro que este domingo enfrentará al cuadro coruñés con el valenciano en Riazor. Tras los empates ante Elche y Málaga, la afición deportivista tiene ganas de celebrar una victoria en Primera División, y se ha encargado de dejar un deseo ambicioso en un sitio clave y visible del vestuario.

Mensaje con una porra para el Dépor-Valencia Cedida

No es el único mensaje dedicado a la plantilla. “Mucha suerte, Aubameyang y compañía”, escribieron Elvira y Dimas, de Ciudad Real, mientras que otro aficionado dejó un “Aubameyang, mucha suerte. Saludos desde Barcelona”, mostrando el entusiasmo que ha despertado el fichaje del delantero.

Mensaje para Aubameyang Cedida

También hay espacio para los seguidores más pendientes de sus equipos de la Fantasy. “Leo Román, suma puntos que te tengo en la Fantasy, yo confío en ti”, puede leerse en uno de los mensajes dirigidos al guardameta. En la misma línea aparece otro en el que pone exactamente lo mismo, incluso con el mismo rotulador, pero esta vez dedicado a Lucas Noubi, aunque en este caso al final añade un “Zaka, guapo”.

El mensaje para Lucas Noubi y para Zaka Cedida

Entre las dedicatorias también hay mensajes más generales, como un “¡Venga! Este año en los puestos de arriba. Forza Dépor!”, con el que un seguidor transmite sus deseos para una temporada que acaba de comenzar. De esta manera, el vestuario blanquiazul se ha convertido en una pequeña vía de cercanía en la relación entre la afición y los futbolistas y multitud de mensajes de todo tipo que conviven en un espacio que los seguidores pueden descubrir gracias al tour del Museo del Deportivo.