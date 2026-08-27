Kevin Sánchez, de agitador a último recurso en el armario

Un primer plano de Kevin Sánchez durante su calentamiento en el Deportivo-Elche Javier Alborés

Su gran pretemporada tuvo premio. Corría el minuto 85 del partido en el que el Deportivo retornaba a Primera División ocho años después y Antonio Hidalgo, necesitado de remover la coctelera, miró hacia su derecha. En la banda, paralelo al discurrir del partido, calentaban todavía varios futbolistas blanquiazules. Entre ellos, un chico del Fabril con el dorsal '33' en el pantalón. Con la ambición de no conformarse con el 1-1 que imperaba en el marcador después de estar ganando durante más de 50 minutos, el técnico y sus asistentes acordaron que fuese ese joven el último elegido para aportar piernas frescas a un partido que demandaba de ellas.

Así fue como Kevin Sánchez saltó al campo ante el Elche y adquirió la perenne condición de debutante en Primera División, una meta que parecía superlejana justo un año antes, cuando el chico decidió salir cedido al Cartagena de Primera Federación para foguearse. El burgalés se estrenó en la élite y, en los pocos minutos de los que dispuso, trató de hacer lo que ya hizo durante el calendario de amistosos: agitar el partido.

No lo consiguió Kevin, pero tampoco dejó a deber. Imposible asumir la muestra como válida cuando esta es tan escasa. Sin embargo, parece complejo que el delantero vuelva a gozar de oportunidades así. Al menos por el momento. Porque el regreso de Yeremay Hernández y la disponibilidad también de Aubameyang, Nsongo y Eddahchouri provocaron que el futbolista se quedase sin poder viajar a Málaga.

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“El año pasado decidió marcharse. Nosotros le dijimos que esperase. Este año ha vuelto y ha rendido a mucho nivel, especialmente en los últimos partidos. Va a empezar en el filial y entrenar con nosotros. La competencia ahí es leonina”, recalcaba Hidalgo antes de aquel encuentro. Finalmente, la ausencia del canario le abrió la puerta que ahora, su regreso, le ha vuelto a cerrar. Y Kevin pasó de ser el agitador al último recurso en el armario.

Por el momento, el atacante sigue entrenando con el primer equipo y en esas sesiones, al igual que en un Fabril que empieza la temporada este fin de semana, tendrá que seguir demostrando que la prenda que se sitúa más al fondo también puede ser, en un momento dado, útil para evitar un resfriado.